서인영·채리나·왁스·토니안·이세준·이창민도 '내게 ON 트롯'

**첨부용**SBS플러스 '내게 ON 트롯'

트로트 흥행기를 맞아 또 하나의 트로트 프로그램이 탄생한다. 오는 16일 오후 9시 첫 방송을 앞두고 있는 SBS플러스 '내게 ON 트롯'이다.



SBS플러스 '내게 ON 트롯'은 15일 제작보고회를 열고 새 프로그램에 대한 포부를 밝혔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위해 제작보고회는 온라인 생중계로 진행됐다.



'내게 ON 트롯'은 '레전드 가수들의 트로트 도전기'를 내세웠다. 댄스, 발라드 등 90년대를 풍미한 가수들과 최근 아이돌까지 다양한 장르의 가수들이 자신만의 색깔과 개성으로 트로트에 도전한다.



룰라의 채리나, 유리상자의 이세준, 왁스, H.O.T의 토니안, 쥬얼리 출신 서인영, 2AM 출신 이창민, 달샤벳 출신 배우희, 그룹 JBJ의 김동한 등 8명이 출연하며, MC는 윤정수가 맡았다.'내게 ON 트롯'은 경쟁을 벗어나 트로트라는 음악 자체에 집중, 최근 늘어난 트로트 경연 프로그램과 차별화를 보인다는 계획이다. 가수들마다 각각의 개성과 감성으로 트로트를 재해석하는 모습에 주목해달라고 했다.



이세준은 "경연에 초점을 맞추기보다 개개인의 성장을 지켜봐달라"며 "오랫동안 트로트가 곁에 있었지만 한 번도 그 안에 들어갔던 적은 없었던 것 같다. 순간이나마 트로트 가수로 성장하는 모습을 보여드리고, 저희 스스로도 음악적 영역과 삶의 영역을 넓히는 기회가 될 것 같다"고 말했다.



왁스도 "다른 장르에서 자신만의 음악을 오랫동한 한 가수들의 도전인데, 어떤 색깔의 노래와 무대가 나올지 기대된다. 그게 이 프로그램의 포인트"라며 "저희도 재밌게 도전하고 있고 시청자들도 함께 즐길 수 있을 것 같다"고 기대를 밝혔다.채리나는 지난달 28일 녹화에서 시아버지가 좋아하던 노래를 선곡했고, 시어머니를 웃게 하기 위해 무대에 섰다고 밝혔다.



채리나는 이날 "시어머니가 좋아하는 노래를 부르는 며느리의 모습을 보면서 잠깐이나마 웃으실 수 있으면 해서 도전했다"며 "트로트에 도전하면서 보컬 레슨도 처음 받았는데 너무 매력있었고 재밌었다. 앞으로 회를 거듭할수록 더 발전했다는 소리를 듣고 싶다"고 각오를 다졌다.



서인영도 "힘든 부분도 있지만 즐겁게 촬영하고 있다. 생각보다 트로트의 매력에 빠지고 있다"면서 "주변에서 제가 트로 트를 한다는 데 의아해하니까 오기도 생기고 더 열심히 해서 잘하는 모습을 보여드리고 싶다. 트로트를 통해 한 단계 더 음악으로 성숙할 수 있는 계기가 됐으면 싶어서 시작했다"고 밝혔다.



MC로 무대에 서게 된 윤정수도 "멤버들의 호흡이 꽤 괜찮다"며 "저는 출연하는 가수들이 가장 편안하게 노래하고, 융화될 수 있게 하는 게 목표"라고 말했다.