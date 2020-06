"지금이 기회"… '오페라의 유령', 오늘 2시부터 VIP·R석 40% 할인

오는 17~30일 공연 티켓 5000매... 비지정석, 선착순 마감



뮤지컬 '오페라의 유령'에서 가장 화려한 장면 중 하나인 2막 도입부의 가면 무도회. /에스앤코





뮤지컬 ‘오페라의 유령’ 월드투어 제작사 에스앤코는 15일 오후 2시부터 단 4일간 40% 할인된 가격에 VIP석과 R석 티켓(BC카드 결제한정) 5000매를 내놓는다. 17만원인 VIP석 티켓은 10만 2000원, 14만원인 R석 티켓은 8만4000원이 되는 셈이다.



판매 공연은 오는 17~30일 진행분으로, 판매처는 인터파크와 위메프. 비지정석이어서 선착순으로 5000매가 모두 소진되면 조기 마감된다. 또 예매자 중 총 100명을 추첨해 도서와 OST 앨범을 공연장에서 증정한다.



‘오페라의 유령’ 월드투어는 뉴욕타임스가 “세계 극장들이 코로나 팬데믹으로 문을 닫은 가운데, ‘오페라의 유령’ 월드 투어는 서울에서 철저한 방역 조치를 통해 꿋꿋이 주 8회 공연하며, 코로나 시대 새 길을 열어가는 뮤지컬이 됐다”고 보도하는 등 해외 언론으로부터 더 주목받으며 화제가 됐었다.



천장에서 떨어져내리는 거대한 샹들리에, 웅장한 파리 오페라하우스 세트, 375벌의 화려한 의상과 뮤지컬 거장 앤드루 로이드 웨버의 주옥같은 명곡들…. 이미 세계 1억4000만명 관객이 이 작품은 모든 면에서 뮤지컬이 보여줄 수 있는 화려함의 극치다.



주인공 연인 ‘라울’과 ‘크리스틴’이 부르는 ‘날 생각해줘요’(Think of Me)와 ‘바람은 그것 뿐’(All I Ask of You)은 사르르 녹을 듯 달콤하고, ‘유령’이 부르는 ‘돌이킬 수 없네’(Point of No Return)와 ‘밤의 노래’(Music of the Night)의 전율도 그대로다. 브로드웨이와 웨스트엔드에서 30년 이상 연속 공연된 유일한 작품이며, 토니상과 올리비에상 등 주요 뮤지컬상 70여 개를 받았다.



‘오페라의 유령’ 월드투어팀이 우리나라에 온 것은 7년 만이다. 코로나 사태로 언제 다시 정상적으로 해외 여행을 떠날 수 있을지도 알 수 없는 상황이라, 지금 이 작품을 못 보면 또 언제 볼 수 있을지 모른다. 아직 ‘오페라의 유령’을 만나지 못했다면 지금이 기회다.



서울 블루스퀘어 공연은 8월 7일까지. 이후 8월19일부터 대구 계명아트센터로 간다.