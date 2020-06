슈퍼주니어 K.R.Y., 오늘(15일) '별의 동화' 라이브 비디오 공개..동화 같은 가사 '눈길'

[OSEN=이승훈 기자] 슈퍼주니어-K.R.Y.가 오늘 신곡 ‘별의 동화 (Midnight Story)’ 라이브 비디오를 공개해 눈길을 모은다.

SM ‘STATION’(스테이션)을 통해 선보이는 새 앨범 수록곡 ‘별의 동화 (Midnight Story)’ 라이브 비디오는 금일(15일) 오후 6시 유튜브 SM STATION 채널 등에서 확인할 수 있다. 멤버들과 캠핑을 온 듯 편안한 분위기에 별이 가득한 여름 밤 하늘 세트가 조화를 이뤄, 음악 팬들의 호응이 기대된다.

신곡 ‘별의 동화 (Midnight Story)’는 레트로 사운드의 슬로우 템포 장르로, 빈티지한 일렉 기타와 여유로운 멜로디가 인상적이다. “환한 별이 여기 수놓던 별 헤던 밤 기억에 혼자서 라라라 노래하고 바람은 춤을 추었죠”, “다시 또 만날 즈음에는 그대에게 못한 그 말 사랑을 걸어 놓아요” 등 사랑하는 이에 대한 그리움과 보고 싶은 마음을 밤하늘을 배경으로 한 동화 같은 가사로 표현했다.

지난 8일 발매한 슈퍼주니어-K.R.Y.의 첫 미니앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’은 발매 직후 전 세계 30개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 중국 음악 사이트 QQ뮤직, 쿠고우뮤직, 쿠워뮤직 유료 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하며 글로벌적 인 사랑을 실감케 했다.

한편 다양한 가수와 프로듀서, 작곡가와의 컬래버레이션으로 완성도 높은 음악을 발표해온 SM ‘STATION’은, 라이브 비디오, 인터뷰 영상 등 다채로운 콘텐츠로 독자적인 ‘SM 라이브러리’를 구축해 나갈 예정이다.

