'4세대 아이돌' 투모로우바이투게더, '꿈의 장:ETERNITY' 활동 마무리..음반음원 자체 최고 기록 달성

[OSEN=이승훈 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 음반과 음원에서 자체 최고 기록을 달성하며 ‘꿈의 장: ETERNITY’ 활동을 성공적으로 마무리했다.

투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 14일 SBS ‘인기가요’ 무대를 끝으로 지난 5월 발매한 두 번째 미니 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’ 활동을 마쳤다. 이와 함께 15일 0시 빅히트 공식 SNS 채널을 통해 '세계가 불타버린 밤, 우린... (Can't You See Me?)' : Pre-sequel 영상을 공개하며 아쉬워하는 팬들에게 깜짝 선물을 전했다.

영상은 ‘꿈의 장: ETERNITY’의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)' 뮤직비디오에 이어지는 내용으로, 친구 사이의 균열을 경험하고 처연하게 앉아 있는 다섯 멤버의 모습으로 시작한다. 이후 노을이 지며 무언가에 이끌리듯 창밖을 바라보게 되고, 밝은 음악을 배경으로 분위기가 전환된다. 멤버들이 의문의 상황에 눈을 떼지 못하는 장면은 투모로우바이투게더에게 펼쳐질 새로운 이야기를 암시하며 궁금증을 증폭시킨다.

투모로우바이투게더는 5월 18일 ‘꿈의 장: ETERNITY’를 발매하고 ‘투모로우바이투게더 컴백쇼 Presented by Mnet’을 통해 화려하게 컴백했다. 특히 이번 활동으로 음반, 음원 등에서 자체 최고 기록을 세우며 날로 상승하는 인기를 입증했다.

‘꿈의 장: ETERNITY’는 발매 직후 미국, 캐나다, 프랑스, 러시아, 인도, 일본 등 전 세계 50개 국가 및 지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위, 일본 오리콘 데일리 앨범 차트와 주간 앨범 차트 정상에 이름을 올렸다. 이번 앨범의 6개 트랙 전곡이 미국 빌보드 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에 진입했으며, 가온차트가 발표한 2020년 5월 앨범 차트 기준 24만 7153장의 누적 판매량을 기록해 대세 그룹다운 면모를 보였다.

또한, 투모로우바이투게더는 타이틀곡 ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’으로 컴백과 동시에 SBS MTV ‘더 쇼 (THE SHOW)’, MBC M과 MBC every1의 ‘쇼! 챔피언’에서 1위 트로피를 거머쥐었다. 타이틀곡은 국내 주요 음원사이트 실시간 차트 톱 5에 첫 진입 후 현재까지도 차트 순위권을 유지하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

타이틀곡으로 활발한 활동을 펼친 투모로우바이투게더는 ‘꿈의 장: ETERNITY’에 수록된 ‘동물원을 빠져나온 퓨마’로 후속곡 활동에 돌입해 전 세계 팬들의 폭발적인 반응을 얻었다. ‘세계가 불타버린 밤, 우린… (Can’t You See Me?)’에서 우정에 금이 간 다섯 소년의 아픔을 깊이 있는 퍼포먼스로 표현했다면, ‘동물원을 빠져나온 퓨마’에서는 퓨마를 연상시키는 강렬한 퍼포먼스로 한층 더 다크해진 다섯 멤버만의 매력을 뽐냈다.

이외에도 각종 음악방송과 예능 프로그램에서 10대들의 취향을 저격하는 비주얼과 완벽한 무대를 선보인 투모로우바이투게더는 트위터, 유튜브 등 SNS 상에서 연일 화제를 모으며 ‘10대픽’이라는 수식어를 얻었다.

