'인기가요' 트와이스, 1위+쯔위 생일 축하..슈주-K.R.Y.·우주소녀 등 컴백 러시 [종합]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 트와이스가 '인기가요' 1위에 오르며 5관왕을 달성했다.

14일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 오마이걸'살짝 설렜어'와 트와이스의 'MORE & MORE', 하이어뮤직의 박재범, 김하온(HAON), pH-1, 식케이가 참여한 ‘깡 Official Remix’가 1위 후보에 오른 가운데 트와이스가 1위에 올랐다.

트와이스는 "이렇게 오늘 마지막 방송인데 1위 주신 원스 분들 감사하고 활동할 동안 고생해주신 스태프 분들 감사하다. 쯔위 생일 축하해"라고 소감을 전했다. 이날 생일을 맞이한 쯔위는 "생일에 1위 할 수 있어서 기쁘고 고생해주신 분들 감사하다. 멤버들 사랑한다"고 밝혔다.

또한 이날 방송에서는 다양한 가수들의 컴백 무대가 이어졌다. 먼저 지난 8일 첫 번째 미니앨범 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'으로 돌아온 슈퍼주니어-K.R.Y.는 동명의 타이틀곡 무대로 감미로운 가창력을 뽐냈다.

타이틀곡 '푸르게 빛나던 우리의 계절'은 차분하고 섬세한 터치가 돋보이는 피아노 연주, 드라마틱하게 전개되는 트랙 편곡 및 스트링 라인이 짙은 감성을 선사하는 정통 발라드 곡이다. 멤버들은 호소력 짙은 보컬로 팬심을 사로잡았다.

이어 7개월만에 돌아온 우주소녀는 화사한 나비를 연상시키는 핑크빛 의상을 입고 등장해 타이틀곡 ‘버터플라이(BUTTERFLY)’ 무대로 화사하고 매혹적인 매력을 뽐냈다.

타이틀곡 ‘버터플라이(BUTTERFLY)’는 자유를 꿈꾸는 소녀의 마음을 나비의 날개짓에 비유해 아름답게 표현한 곡으로, 신비로운 감성의 청아하고 힘있는 멜로디, 화려한 퍼포먼스가 더해져 압도적인 무대를 선사한다.

이외에도 서동성의 합류로 5인조로 재편된 엔플라잉은 형식적인 소통보다는 진짜 속마음을 나누고 싶은 마음을 담은 신곡 ‘아 진짜요. (Oh really.)’로 유쾌하고 신나는 무대를 꾸몄고, 5명의 유닛으로 돌아온 다이아 유닛은 신곡 '감싸줄게요'로 청순한 매력을 발산했다.

하성운은 강렬한 퍼포먼스가 돋보이는 타이틀곡 ‘Get Ready’ 무대로 눈길을 끌었고, 데뷔 8년만에 첫 솔로 앨범을 발매한 서은광은 타이틀곡 ‘아무도 모른다’ 무대로 깨끗한 음색과 가창력으로 위로를 전했다.

한편 이날 '인기가요'에는 김우석, 다이아, 다크비, REDSQUARE, 몬스타엑스, 박현서, 밴디트, 빅톤, 서은광, 슈퍼주니어-K.R.Y., N.Flying, E'LAST, 온리원오브, woo!ah!, 우주소녀, ONEWE, 투모로우바이투게더, TWICE, 하성운, 하현상 등이 출연해 다채로운 무대를 꾸몄다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '인기가요' 방송화면 캡처