美시위 조롱하고 따라하고, 홍콩경찰도 목 짓눌렀다

시위 준비를 하던 여학생의 목을 눌러 진압하는 홍콩 경찰/홍콩 빈과일보



홍콩서 시위대와 대립하고 있는 홍콩 경찰이 미국 인종차별 항의 시위서 쓰이는 구호로 외신기자와 시위대를 조롱했다가 징계를 받은 것으로 알려졌다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 12일 몽콕에서 시민 수백 명이 모여 입법회 포위 시위 1주년을 기념하는 집회를 열었다. 그런데 시위 진압을 위해 현장에 출동한 경찰 중 한 명이 갑자기 "숨을 쉴 수 없다"(I can't breath), "흑인 목숨도 소중하다"(Black lives matter), "미국은 없다"(There is no America) 등의 구호를 외쳤다.



이는 현재 미국에서 열리고 있는 인종차별 항의 시위서 쓰이는 구호들로, 특히 "숨을 쉴 수 없다"는 구호는 백인 경찰의 무릎에 목이 짓눌려 사망한 흑인 남성 조지 플로이드가 숨지기 직전 내뱉은 말이다.



문제는 해당 경찰이 현장을 취재하던 외신기자와 시위대를 향해 이 구호들을 반복해서 조롱하듯 외쳤다는 것이다. 홍콩기자협회는 "경찰은 시위 진압 경찰의 부적절한 행위에 해명하고, 일선 경찰의 통제력 상실 문제에 관심을 가져야 한다"고 성명을 냈다.



홍콩 경찰은 "문제를 일으킨 경찰을 징계했다"며 "경찰의 규율 문제를 항상 엄중하게 다루고 있다"고 밝혔다.



지난 12일엔 조지 플로이드를 죽음에 이르도록 무릎으로 누른 미국 경찰을 홍콩 경찰이 흉내내는 일도 있었다. 코즈웨이베이 지역에서 동 맹휴학 선전 부스를 설치하고 있던 학생 3명을 홍콩 경찰이 체포했다.



이 과정에서 땅바닥에 쓰러진 16세 여학생의 목을 무릎으로 눌러 제압한 것이다. 여학생은 병원으로 이송돼 치료를 받았고, 얼굴에는 찰과상을 입었다. 홍콩 여러 단체 등은 "홍콩 학생의 목숨도 소중하다"며 경찰을 비판했지만 홍콩 경찰은 "규정에 어긋나지 않는다"고 반박했다.