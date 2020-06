크래비티, 싱그러운 완전체 소년미..스쿨룩의 정석[Oh!쎈 컷]

[OSEN=선미경 기자] 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 후속곡 유닛과 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 13일 SNS 채널을 통해 크래비티의 후속곡 ‘클라우드 나인(Cloud 9)’의 유닛과 단체 콘셉트 포토를 순차적으로 게재하고 후속 활동의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

공개된 단체 포토 속 크래비티는 교복 스타일을 본뜬 프레피 룩으로 풋풋한 소년미를 자랑, 밝고 유쾌한 에너지를 한껏 발산했다. 앞서 커밍순 이미지를 통해 뒷모습만 공개하며 팬들의 궁금증을 자아냈던 이들은 색색깔의 풍선을 불며 여유를 즐기는가 하면 환한 웃음과 개구진 표정으로 보는 이들의 입가에 미소를 자아냈다.

이어진 유닛 포토에서는 각 유닛별로 다채로운 매력이 돋보였다. 세림, 정모, 원진 가까이서 기대기도 하고 서로를 안고 장난스러운 웃음을 내보이며 다정한 모습을 보여줬고 우빈, 민희, 태영은 초록빛이 싱그러운 나무 위와 잔디밭에서 청량한 아우라를 뿜어내고 훈훈한 비주얼을 과시해 시각을 자극했다. 또한, 앨런, 형준, 성민은 프레임 안을 자유롭게 오가며 귀엽고 발랄한 느낌을 가득 선사 활기찬 분위기를 이끌었다.

마지막 유닛과 단체 콘셉트 포토까지 오픈, 신곡 ‘클라우드 나인’ 활동의 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있는 크래비티는 오는 15일 뮤직비디오 티저와 17일 뮤직비디오 본편을 공개하고 본격적인 후속 활동의 신호탄을 알릴 전망이다.

후속 활동을 책임질 ‘클라우드 나인’은 크래비티가 지난 4월 발표한 데뷔 앨범 ‘크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아](CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE])’의 수록곡으로, 맑고 청량한 사운드와 맑고 싱그러운 에너지가 인상적인 트랙이다. 앞서 데뷔곡 ‘브레이크 올 더 룰즈(Break all the Rules)’로 신인다운 패기와 아홉 청춘의 당찬 포부를 드러냈던 이들은 다가오는 여름을 시원하게 물들일 후속곡으로 가요계를 새롭게 나선다.

크래비티는 오는 17일 후속곡 ‘클라우드 나인’의 뮤직비디오를 공개하고 후속 활동을 시작한다. /seon@osen.co.kr

[사진]스타쉽엔터테인먼트 제공