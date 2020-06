'컴백' 골든차일드, 'TAKE A LEAP' 트랙리스트 공개..타이틀곡은 'ONE'

[OSEN=심언경 기자] 그룹 골든차일드(Golden Child)가 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

골든차일드는 13일 오전 0시, 공식 SNS 채널을 통해 오는 23일 발매되는 골든차일드의 네 번째 미니앨범 'TAKE A LEAP' 트랙 리스트 이미지를 공개했다.

골든차일드의 네 번째 미니앨범 'TAKE A LEAP' 타이틀곡은 'ONE(LUCID DREAM)'이다. 'ONE'은 골든차일드 첫 정규앨범 '리부트(Re-boot)'의 '워너비(WANNABE)'를 함께 작업한 BLSSD의 곡으로 래퍼 장준, 태그(TAG)의 랩 메이킹이 더해져 완성도를 높였다.

뿐만 아니라 'TAKE OFF', '훅 들어와(OMG)', '혼잣말', 'MAKE ME LOVE', 'H.E.R(그녀에게)', 'PASS ME BY'까지 총 일곱 개의 트랙을 공개해 컴백을 기다리는 팬들의 궁금증을 증폭시켰다.

탄탄한 라이브 실력과 완벽한 퍼포먼스로 많은 사랑을 받은 골든차일드가 이번 앨범을 통해서 어떤 매력을 선사할지, 또 '도약하다'라는 의미를 지닌 앨범명 'TAKE A LEAP'에는 골든차일드의 어떤 메시지가 담겨 있을지 팬들의 기대감을 증폭시키고 있다.

한편, 한층 더 깊어지고 강렬한 모습으로 '완성형 아이돌'의 진가를 보여줄 골든차일드의 네 번째 미니앨범 'TAKE A LEAP'는 오는 23일 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 울림엔터테인먼트 제공