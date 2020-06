[OSEN=강서정 기자] 방송인 김준희가 남편의 프러포즈를 회상했다.

김준희는 13일 자신의 SNS에 “2019/12/29 Central Park in NEW YORK. Will you marry me? Yes,yes,yes! 우리가 진짜 결혼을 했다”라는 글을 게재했다.

이어 “비가 추적추적 내리던 작년 12월 29일 뉴욕의 센트럴파크에서 우리”라고 했다.

이와 함께 공개한 사진에서 김준희의 남 편이 미국 뉴욕 센트럴파크에서 무릎을 꿇은 채 김준희의 손을 잡고 프러포즈를 하고 있다.

김준희는 당시 남편의 로맨틱한 프러포즈를 받고 환하게 미소 짓고 있는 모습이다.

한편 김준희는 지난달 2일 연하의 비연예인과 결혼했다. 김준희 남편은 김준희와 함께 쇼핑몰을 운영 중이다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] 김준희 SNS