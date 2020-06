'뮤뱅' 트와이스, 통산 100번째 1위..하성운·우주소녀·WayV 컴백x서은광 솔로 데뷔[종합]

[OSEN=심언경 기자] 트와이스가 '뮤직뱅크' 1위를 차지했다. 이로써 트와이스는 데뷔 이래 통산 100번째 1위를 달성했다.

12일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에는 트와이스와 아이유가 6월 둘째 주 1위 후보에 오른 가운데, 트와이스가 영광의 트로피를 거머쥐었다.

컴백 일주일 만에 'MORE & MORE'로 1위 후보에 오른 트와이스는 이날 1위로 3관왕을 기록한 것과 동시에, 데뷔 이후 총 100번째 1위를 기록했다.

트와이스는 "'뮤직뱅크'에서 오랜만에 1위 하고, 100번째 1위도 했다. 더 열심히 하겠다. 많이 사랑해주셔서 감사하다. 원스 사랑한다"라고 소감을 밝혔다.

"헬륨 가스를 마시고 노래를 불러보겠다"는 공약을 내건 트와이스는 앙코르 무대에서 목소리가 변조된 채 'MORE & MORE'를 부르며 더욱이 뜻깊은 1위를 자축했다.

역대급 아이돌들의 컴백 무대가 대거 펼쳐졌다. 먼저 다이아는 1년 여의 공백을 깨고 유닛으로 돌아왔다. 정채연, 솜이를 제외한 기희현, 유니스, 주은, 예빈, 은채가 유닛을 구성한 것.

다이아의 타이틀곡 '감싸줄게요'는 아름다운 스트링 선율 위에 파워풀한 리듬이 가미된 댄스곡으로, 다이아의 청량한 감성을 한껏 극대화한 노래다. 다이아는 파스텔 톤 드레스를 입고 등장, 상큼한 매력을 한껏 발산했다.

숲속 요정으로 완벽 변신한 우주소녀는 'BUTTERFLY(버터플라이)'로 한 편의 동화 같은 무대를 완성했다. 'BUTTERFLY'는 동화적 상상력을 녹인 경쾌한 리듬의 곡으로, 어른이 돼가는 소녀가 불안한 미래에 자아가 흔들리는 가운데 자신을 찾아가는 이야기를 전한다.

이날 우주소녀는 나비의 날갯짓을 연상시키는 퍼포먼스를 유려한 춤선으로 소화했다. 이와 더불어 우주소녀는 더욱이 업그레이드된 비주얼을 자랑해 보는 재미까지 더했다.

중국 그룹 WayV(웨이션브이)는 'Turn Back Time(超空 回)' 무대를 최초 공개했다. 'Turn Back Time'은 질주하는 듯한 강렬한 베이스와 비트가 돋보이는 어반 트랩 장르 곡으로, WayV의 파워풀하면서도 부드러운 군무가 더해져 더욱이 매력을 발산하는 노래다.

WayV는 에너지 넘치는 칼군무와 카리스마 넘치는 눈빛으로 단숨에 무대를 압도했다. WayV는 한국에서 첫 선을 보이는 무대임에도 완벽한 합을 자랑해 몰입감을 높였다.

엔플라잉은 '소통'을 원한다는 메시지를 담은 타이틀곡 '아 진짜요.(Oh really.)'로 컴백했다. '아 진짜요.(Oh really.)'는 시원한 플럭신스 사운드와 마림바가 인상적인 곡으로, 형식적인 소통 대신 진짜 속마음을 나누고 싶다는 마음을 흥겹게 풀어낸 노래다. 엔플라잉의 시원한 가창력은 무더위를 날리기에 충분했다.

11개월 만에 무대에 오른 하성운은 "타이틀곡 'Get Ready'는 환상 속에 자유로움이 담겨 있는, 펑키한 음악"이라고 설명했다. 이어 "후렴구에 포인트 안무가 있다"고 밝히며, 즉석에서 '깽깽이 춤'을 선보였다.

타이틀곡 'Get Ready'는 힙합 드럼 위에 색소폰, 브라스 등이 섞여 강렬하고 파워풀한 비트가 돋보이며, 형식에 얽매이지 않는 자유로운 음악에 대한 갈망과 열정을 담은 가사가 특징. 하성운은 노래만큼이나 강렬한 콘셉트로 돌아왔다. 특히 그의 오렌지빛 헤어 컬러가 눈에 띄었다.

국방의 의무를 다하고 돌아온 비투비 서은광은 데뷔 이래 첫 솔로로 출격한다. 서은광은 감성적인 선율과 희망적인 메시지를 녹여낸 타이틀곡 ‘아무도 모른다’로 부드러운 위로를 전했다. 특히 서은광의 섬세한 명품 보컬이 돋보였다.

지난 8일 그룹 결성 15년 만에 국내 첫 앨범을 발매한 슈퍼주니어-K.R.Y.는 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'로 엘프(팬덤명)에 대한 애정을 감성 보컬로 노래했다. '푸르게 빛나던 우리의 계절'은 차분하고 섬세한 터치가 돋보이는 피아노 연주, 드라마틱하게 전개되는 트랙 편곡 및 스트링 라인이 짙은 감성을 선사하는 정통 발라드 곡이다.

한편, 이날 '뮤직뱅크'에는 투지, 몬스타엑스, 온리원오브, 시크릿넘버, 투모로우바이투게더, 트와이스, 빅톤, 웨이션브이, 우아, 김우석, 다이아, 다크비, 서은광, 슈퍼주니어-K.R.Y., 엔플라잉, 엘라스트, 우주소녀, 원위, 태진아, 하성운이 출연했다.

[사진] '뮤직뱅크' 방송화면 캡처