JBJ 김동한·달샤벳 배우희, 트로트가수 변신...내게 ON 트롯

플러스 예능 프로그램 '내게 ON 트롯'

그룹 'JBJ'의 김동한과 그륩 '달샤벳'의 배우희가 SBS플러스 새 예능 프로그램 '내게 ON 트롯'에 출연한다.



김동한과 배우희는 16일 밤 9시에 처음 방송되는 '내게 ON 트롯'에 출연해 트로트 가수로 변신한다.



김동한은 "아이돌로 데뷔했지만 다양한 장르에 도전하는 모습을 보여드리며 음악 스펙트럼을 넓히고 싶다"고 전했다.



배우희는 "아이돌에서 배우로, 배우에서 트로트라는 장르도 한번 도전하고 싶었다"며 "할머니와 어머니는 내가 TV에 언제 나올까 늘 기다리신다. 두 분 모두 트로트를 좋아하셔서 좋은 선물이 될 것 같다"고 밝혔다. '내게 ON 트롯'은 경 쟁을 벗어나 순수하게 인생의 철학을 담은 트로트라는 음악 자체에 집중하는 예능 프로그램으로 최정상급 가수 8명이 기존 이미지를 탈피해 정상급 트로트 무대를 선보인다.



채리나, 이창민, 이세준, 서인영, 토니안, 왁스가 이미 출연을 확정했다. 여기에 새싹 트로터의 길잡이가 돼 줄 트로트 가수 강진, 조항조, 신유, 윤수현이 참여한다.