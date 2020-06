방탄소년단, '위 아 불릿프루프' 뮤비…'페스타' 11번째 선물

방탄소년단 'We are Bulletproof the Eternal' 뮤직비디오

그룹 '방탄소년단'(BTS)이 데뷔 7주년을 기념해 진행 중인 '2020 BTS 페스타'의 열한 번째 선물을 공개했다.



12일 소속사 빅히트 엔터테인먼트에 따르면, 방탄소년단은 이날 공식 유튜브 채널 '방탄TV(BANGTANTV)'에 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7' 수록곡 '위 아 블릿프루프 : 디 이터널(We are Bulletproof : the Eternal)' 뮤직비디오를 올렸다. 방탄소년단 멤버들의 캐릭터가 등장하는 애니메이션 형식으로, 가사에 초점을 맞췄다.



'위 아 블릿프루프 : 디 이터널'은 방탄소년단이 연습생 시절에 만든 '위 아 불릿프루프 pt.1', 데뷔 앨범 '투 쿨 포 스쿨(2 COOL 4 SKOOL)'에 담긴 '위 아 불릿프루프 Pt.2'와 이어지는 곡으로, 이 시리즈의 완결이다.



앞선 두 곡이 강렬한 힙합 장르라면, '위 아 블릿프루프 : 디 이터널'은 웅장한 기운이 느껴지는 스타디움 앤섬(Stadium anthem) EDM 장르다. 빅히트는 "관객과 호흡하고 하나가 되고자 하는 방탄소년단의 마음을 느낄 수 있다. 가사는 '위 아 불릿프루프 Pt.2'의 일부를 인용해, 시련을 견디며 7년 전보다 더 강하고 단단해졌다는 내용이다.



이번 뮤직비디오는 데뷔 7주년을 돌아볼 수 있도록 '방탄소년단의 연표'라는 콘셉트로 제작했다. 과거부터 현재까지 방탄소년단의 중요한 순간을 시각적으로 표현해 보는 즐거움을 높였다.



빅히트 관계자는 "단순하지만 명확한 이미지로 마치 일러스트북을 한 장씩 넘겨보는 것 같은 느낌이 들도록 구성했다. 무엇보다 팬들에게 숨겨진 상징과 장면을 발견하는 재미를 선사한다"고 전했다.



방탄소년단은 지난 1일 '에어플레인 pt.2'의 여름 버전 뮤직비디오를 시작으로 가족사진, 정국의 자작곡 '스틸 위드 유(Still With You)' 음원, 유닛 인터뷰, 멤버들이 직접 쓴 프로필, '방탄노래방' 등 다채로운 콘텐츠를 공개하며 '2020 BTS 페스타'의 화려한 축제를 이어가고 있다.



'BTS 페스타'는 방탄소년단의 데뷔 기념일을 앞두고 팬덤 '아미'를 위해 벌이는 축제다. 데뷔 7주년 기념일 당일인 13일 마지막 콘텐츠를 공개할 예정이다. 14일 오후 6시에는 온라인 실시간 공연 '방방콘 더 라이브(The Live)'를 선보인다.