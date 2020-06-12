[인사] 행정안전부 외

입력 2020.06.12 03:01
▲행정안전부◇과장급 전보▷코로나19 조직지원단 총괄과장 전인철▷정부청사관리본부 서울청사관리소 관리과장 최승환
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷성과관리실장 이창섭▷재도약성장처장 임지현▷수출마케팅사업처장 조남준▷온라인수출처장 조우주▷창업지원처장 이수형▷청년창업사관학교장 우영환▷성과보상사업처장 권오민▷중소벤처기업연수원장 김이원▷대구경북연수원장 김병극▷글로벌리더십연수원장 임동환▷서울인천권경영지원처장 김정열▷인천지역본부장 김춘근▷인천서부지부장 김현진▷경기권경영지원처장 권흥철▷경기남부지부장 배경화▷경기북부지부장 윤용일▷충청강원권경영지원처장 유창욱▷강원지역본부장 허재영▷호남권경영지원처장 구본종▷전남지역본부장 박홍주▷전남동부지부장 김권호▷대구경북권경영지원처장 이상국▷경북남부지부장 박성환▷경남동부지부장 조진선
▲한국철도시설공단◇임원 임명▷부이사장 임주빈
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷성과관리실장 이창섭▷재도약성장처장 임지현▷수출마케팅사업처장 조남준▷온라인수출처장 조우주▷창업지원처장 이수형▷청년창업사관학교장 우영환▷성과보상사업처장 권오민▷중소벤처기업연수원장 김이원▷대구경북연수원장 김병극▷글로벌리더십연수원장 임동환▷서울인천권경영지원처장 김정열▷인천지역본부장 김춘근▷인천서부지부장 김현진▷경기권경영지원처장 권흥철▷경기남부지부장 배경화▷경기북부지부장 윤용일▷충청강원권경영지원처장 유창욱▷강원지역본부장 허재영▷호남권경영지원처장 구본종▷전남지역본부장 박홍주▷전남동부지부장 김권호▷대구경북권경영지원처장 이상국▷경북남부지부장 박성환▷경남동부지부장 조진선
▲한국철도시설공단◇임원 임명▷부이사장 임주빈