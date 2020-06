한혜연, 12.5kg 감량 후 완성한 모델핏 '깜짝'…이래서 다이어트 아이콘

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 스타일리스트 한혜연이 다이어트 후 완벽한 모델 핏을 자랑했다.

한혜연은 11일 자신의 인스타그램에 "My new bag is bobby♥ 인생 뭐 있어"라며 사진을 게재했다.

사진 속 한혜연은 남색 계열의 의상을 입고 카리스마를 발산했다. 여기에 높은 굽 부츠를 매치, 감각적인 스타일을 완성시켰다. 무심한 듯한 표정은 한혜연만의 시크한 매력을 더욱 돋보이게 했다.

특히 이 과정에서 다이어트에 성공한 한혜연의 슬림핏이 눈길을 집중시켰다.

한편 한혜연은 최근 12.5kg를 감량에 성공한 이후 현재까지 유지를 하며 다이어트의 아이콘으로 떠올랐다.

