경찰에 숨진 흑인 장례식 날, 미국 첫 흑인 참모총장 탄생

대통령 인준요청 국회서 통과… "내 결정이 새 역사 만들었다" 트럼프, 트위터로 자화자찬





백인 경찰의 과잉 진압으로 숨진 흑인 조지 플로이드가 9일(현지 시각) 고향인 미국 텍사스주 휴스턴에 안장됐다. 지난달 25일 미네소타주 미니애폴리스에서 백인 경찰의 무릎에 목이 눌려 숨진 지 보름 만이다.





백인 경찰의 과잉 진압으로 사망한 흑인 조지 플로이드의 시신을 실은 마차가 9일(현지 시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 안장지로 가고 있다. 플로이드는 어머니의 묘 옆에 묻혔다. /AFP 연합뉴스

이날 휴스턴 '파운틴 오브 프레이즈(Fountain of Praise·찬양의 분수)' 교회에서 유족과 조문객 등 500여명이 참석한 가운데 열린 장례식은 CNN과 폭스뉴스 등 미국 주요 언론을 통해 4시간 동안 생중계됐다. 이날 장례식에 참석한 사람들은 1960년대 흑인 민권운동 당시 대표적인 저항 노래였던 '변화는 올 것이다(A change is going to come)'를 부르며 박수를 치기도 했다. 흰옷을 입은 유족과 검은색 정장을 입은 조문객들도 때로는 눈물을 흘리고 때로는 찬송가를 부르며 춤을 췄다.



민주당 대선 후보인 조 바이든 전 부통령은 추모 영상을 통해 "지금 미국은 무관심에 맞서고 인종주의를 거부해야 할 때"라고 했다. 바이든은 플로이드의 여섯 살 딸 지아나를 거명하면서 "아빠가 세상을 바꾸게 될 것"이라고도 했다. 일부 연사는 도널드 트럼프 미 대통령에 대해 "사악하다"고 비난하며 "백악관을 청소하자"고 했다.





이날 미 상원은 흑인인 찰스 브라운〈사진〉 미 공군참모총장 지명자에 대한 인준안을 만장일치로 통과시켰다. 브라운 장군은 흑인 출신 첫 공군 참모총장이다. 플로이드 장례식에 참석하지 않은 트럼프 대통령은 이날 트위터에 "찰스 브라운 장군을 미국의 역대 최초 아프리카계 군 (참모)총장으로 임명하기로 한 나의 결정이 지금 상원에 의해 승인받았다"며 "미국을 위해 역사적인 날!"이라고 했다. 자신의 덕에 최초의 흑인 공군참모총장이 탄생했다는 것을 자랑한 것이다. 브라운 장군은 1987~1988년, 2007~2008년 두 차례 한국의 군산 공군기지에서 근무하기도 했다. 브라운 장군은 조지 H W 부시(아버지 부시) 시절 합참의장이었던 콜린 파월 전 국무부 장관에 이어 군 최고 수뇌에 오른 두 번째 흑인 출신 인사가 됐다. 파월은 참모총장을 건너뛰고 합참의장을 지냈다.