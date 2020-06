[윤희영의 News English] 인종주의 편견의 심리학

색깔을 구별하지 못하는 색맹을 'color-blind'라고 한다. 그런데 color-blind에는 '인종차별을 하지 않는'이라는 뜻도 있다. 피부 색깔을 차별하지(classify and discriminate skin colors) 않는다는 의미다.



미국의 과학 저널리스트 크리스 무니는 "인간은 원래 인종적 편견을 갖고 태어나는(be born with racial prejudice) 건 아니다"라고 말한다. 누가 가르치는 것도 아니다. 살아가면서 스스로 어느 것이 좋은지 나쁜지 구분을 짓다가 고정관념으로 고착화되는(be fixed and become permanent) 것이 편견이다. 남성과 여성, 개와 고양이, 검은색과 하얀색 등 인간은 뭐든지 카테고리로 구분한다. 가령 뱀이나 버섯은 독이 있는(be poisonous) 것이 많다거나, 호랑이와 사자는 뭐든지 잡아먹는다는 무의식적 편견(unconscious bias)이 생긴다.





인간의 두뇌는 정보 파일 서랍장 같은 것이어서 모든 개념을 뇌 속의 각기 다른 서류철에 분류한다. 문제는 이 과정이 사실과 다른 부정확한 편견과 고정관념으로 이어질(lead to false and inaccurate prejudice and stereotype) 수 있다는 점이다. 예를 들어 흑인·유색인종(colored races)이라는 카테고리를 정해놓고, 그들이 타고난 불변의 속성(inherent and immutable qualities)이 원래 그런 것이라고 기계적으로 단정해버린다(boil down to conclude).



"한국인들은 어디를 가든 자기네끼리 싸운다(quarrel among themselves)" "중국인들은 더럽고 시끄럽다(dirty and noisy)" "흑인들은 추잡한데(be filthy), 춤은 잘 추고 스포츠에 뛰어나다"는 등 순간적·자동적으로 특정한 추측을 떠올리는(instantaneously and automatically come up with a certain assumption) 것이 모두 부당한 편견(wrongful bias)이라는 얘기다.



인간은 떼거리 동물(herd animals), 부족·종족 생물(tribal creatures)이라고 한다. 자신과 다르다고 인식하는 대상에겐 적대감(hostility), 비슷한 상대에겐 편애를 보이는(show favoritism toward them) 속성을 갖고 있다. 그래서 어느 상대를 만나면 우선 내 편, 네 편을 가른다. 그리고 조금만 떼거리로 행동하게끔 떠밀면(give them the slightest push toward behaving tribally) 기꺼이 광적인 무리를 지어 공격한다.



이런 점에서 인종은 더할 나위 없는 구분 기준이 된다. 진화론 관점에서 보면(from the point of evolutionary view) 약탈하는 부족의 공격으로부터 살아 남아야(survive an attack from a marauding tribe) 했던 원시의 두려움(primal fear)이 배타적 인종주의 유전자로 굳어진 것이다.



그렇다면 이 같은 공공연한 인종주의를 완전히 없애버 릴(snuff out the overt racism) 방도는 없는 걸까. 일단 허황된 편견으로 이어지는 심리적 경로(psychological pathway)를 이해하고, 실제와 다르다는 사실을 깨달으면, 뇌가 반대 방향으로 움직이도록(move in the opposite direction) 의식적으로 훈련을 시켜 원시의 두려움을 떨쳐버릴 수 있다고 한다.