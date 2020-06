[공식]‘컴백’ 헤이즈, 오늘(10일) 새 앨범 ‘Lyricist(작사가)’ 발매 "내 이야기"

[스포츠조선 이유나 기자]싱어송라이터 헤이즈(Heize)가 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 여섯 번째 미니앨범 'Lyricist(작사가)'를 발매한다.

'Lyricist(작사가)'는 헤이즈의 '지금'을 풀어낸 앨범으로, 더블 타이틀곡 '작사가'와 '일이 너무 잘 돼'를 포함해 그가 '포기할 수 없는 몇 가지'를 담은 5개의 트랙들이 수록됐다.

먼저 첫 번째 타이틀곡 '작사가'는 보사노바 리듬을 기반으로 헤이즈 스타일의 빈티지한 감성을 풀어낸 곡이다. 두 번째 타이틀곡 '일이 너무 잘 돼'는 재즈 화성 위에 얹어진 클래시컬 기법의 피아노와 그루브한 연주법, 붐뱁 스타일의 비트가 인상적이다. 중독성 강한 후렴구 멜로디와 헤이즈 특유의 덤덤하면서도 날카롭게 박히는 가사가 클래식하면서도 재지한 분위기를 극대화시켰다.

이 외에도 시티팝 리듬에 서정적인 탑라인의 진행이 돋보이는 '너의 이름은 (Feat. ASH ISLAND)', 악기의 최소화로 킥 사운드와 베이스 라인, 가사와 멜로디에 더욱 집중할 수 있는 '1/1440 (Feat. 지샤넬)', '일이 너무 잘 돼' 속 후렴 멜로디를 차용해 원곡에 있는 느낌들을 간직하면서 서정적인 감성을 재해석한 연주곡 'Not to see you again. (낫 투 씨 유 어게인)'이 이번 앨범을 풍성하게 채웠다.

특히 'Lyricist(작사가)'를 통해 비주얼적으로나 음악적으로 변화를 시도한 헤이즈는 5개의 트랙별 콘셉트 포토뿐만 아니라 영화 같은 뮤직비디오 티저, 눈으로 먼저 듣는 Lyricist:oon(Lyricist+Cartoon) 등 신선한 앨범 스포일러 콘텐츠를 잇따라 공개하며 발매 분위기를 한껏 고조시켰다.

발표하는 곡마다 음원 차트 1위를 석권하며 '믿고 듣는 싱어송라이터'로 자리매김한 헤이즈는 자신의 이야기를 담은 노래들로 또 한 번 리스너들을 사로잡을 전망이다.

[사진 = 스튜디오블루 제공]

