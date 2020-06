손보긴 봐야 하는데… 美 경찰개혁 딜레마

시위대 "예산 삭감, 조직 해체" 요구하지만 공권력 없앨 수는 없어





미국 인종차별 항의 시위의 불길이 '경찰 개혁'으로 옮겨붙으면서 정치권을 포함한 사회 전체가 격렬한 논쟁에 빠져들고 있다. 과잉 진압의 책임을 물어 경찰 예산을 끊고 조직을 해체하자는 주장까지 나오고 있다. 여기에 인종차별 철폐라는 대의엔 수긍하지만 공권력을 무력화할 순 없다는 의견이 맞서면서 논란이 이어지고 있다.



도널드 트럼프 대통령은 8일(현지 시각) 사법 당국 관계자 간담회를 열어 "경찰 예산 삭감이나 조직 해체는 없을 것"이라며 "경찰은 우리가 평화롭게 살도록 해왔다. 99%의 경찰은 훌륭한 사람들"이라고 했다. 시위대 사이에서 '경찰 예산을 끊어라(Defund the Police)' '경찰 해체'란 구호가 확산되고, 시위의 진앙인 미니애폴리스와 뉴욕·LA 등 대도시 시장들이 그런 움직임을 보이자 '법질서는 포기할 수 없다'고 선을 그은 것이다.



트럼프는 트위터에선 "급진적인 좌파 민주당이 경찰 예산을 끊고 경찰을 폐지하려고 한다"고 주장했다. 이는 사실이 아니다. 민주당 역시 전통적으로 경찰 개혁 이슈가 불거질 때마다 '없애기보단 고쳐 쓴다(Mend it, not end it)'는 기조를 내세웠고 이번에도 마찬가지다.





민주당 소속 상·하원 지도부는 8일 경찰의 과도한 진압과 면책 특권을 제재하는 내용을 담은 134쪽 분량의 경찰개혁 법안 초안을 내놨다. 조 바이든 전 부통령 캠프도 "경찰 예산 삭감은 지지하지 않는다"고 밝혔다. 특히 바이든은 과거 의정생활 중 경찰 조직의 이해를 대변하는 입법 활동을 해온 만큼, 현 시위대의 요구 사이에서 딜레마에 빠졌다고 워싱턴포스트는 전했다.



여야가 이 정도 선에서 해결책을 찾으려 하는 건 우선 법질서를 중시하는 보수·중도층 정서를 의식해서다. 막강한 경찰 노조의 로비 때문이란 분석도 있다. 미국은 민간에서도 노조가 활성화된 나라가 아니지만 유독 공무원인 경찰의 노조 활동이 강하다.



진보 성향 뉴욕타임스(NYT)는 8일 경찰 개혁이 수십년째 제자리걸음인 이유가 강성 노조 때문이란 기사를 냈다. 뉴욕시 경찰 노조 중 한 곳은 최근 6년간 경찰 개혁 반대 광고에만 100만달러 이상을 쏟아부었다. 경찰 개혁을 내건 정치인을 '폭도에 미온적인 겁쟁이'로 몰아붙이는데, 이런 여론전이 선거에서 크게 작용한다고 한다. 미니애폴리스에선 경찰 신규 채용 예산을 폭력 예방교육으로 돌리려 하자 경찰들이 시민들 신고전화를 받지 않는 식으로 파업을 벌이기도 했다. 과잉 진압으로 문제 된 경찰관 기소율이 낮은 것도 노조의 저항 때문이라고 NYT는 전했다.



경찰의 조직 논리가 강한 이유는 그 연원에서도 찾을 수 있다. 미 경찰은 1700년대 초 남부에서 도망친 흑인 노예를 붙잡아오거나 노예의 봉기를 진압하려 자발적으로 구성된 백인 농장주들의 자경단에 뿌리를 둔다. 이 자경단이 카운티·시(市) 단위 보안조직으로, 19세기엔 주(州)경찰과 연방수사조직으로 점차 확대됐다. 노예제가 폐지된 후 20세기 중반까지 이어진 흑백 분리정책의 집행기관 역할을 한 것도 경찰이었다. 2001년 9·11 테러 이후 유색인종 이민자에 대한 무력행사가 더 심해졌다는 분석도 있다.



지금도 미 경찰은 과속 등 사소한 위법에도 강경 대응을 하기로 유명하다. 흑인 조지 플로이드가 경찰 과잉 진압으로 숨진 뒤에도 노인 등 비무장 시민에 대한 구타나 차량 돌진 같은 가혹행위 사례가 전국에서 이어지고 있다. CNN은 미 경찰의 과실치사율이 다른 서구 선진국에 비해 압도적으로 높다며 "경찰의 목조르기가 허용되는 나라는 미국 외엔 중국·러시아·터키 같은 권위주의 국가뿐"이라고 했다. 미국 내 경찰 진압에 의한 인종별 치사율도 흑인이 백인보다 인구 대비 네 배 높다. 이 때문에 일부 시민단체와 전문가들은 이렇게 정치화되고 조직화된 경찰을 적당히 손보는 수준으로 개선할 수는 없다고 주장하고 있다. 인종차별과 무력 남용을 뿌리 뽑으려면 조직 해체로 가야 한다는 것이다.