제시카, 뭘보고 있는거지?…"너무 귀엽다"

제시카

그룹 '소녀시대' 출신 제시카가 9일 자신의 근황을 공개했다.



제시카는 이날 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 올렸다. 사진 속에서 흰색 옷을 입은 제시카는 바람에 흩날리는 머리카락으로 카메라를 응시하고 있다. 특히 제시카 의 무결점 피부가 눈길을 끈다.



이에 누리꾼들은 "사랑스럽다", "너무 귀엽다" 등의 반응을 보이고 있다.



2014년 '소녀시대'를 탈퇴한 제시카는 지난해 10월 싱글 '콜 미 비포 유 슬립(Call Me Before You Sleep)'을 발매하는 등 솔로 활동을 펼치고 있다. 1월부터는 유튜브 채널 'JESSICA LAND'를 운영 중이다.