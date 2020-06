[OSEN=김수형 기자] 소녀시대 출신 제시카가 청순한 미모로 근황을 전했다.

9일인 오늘 제시카가 개인 SNS를 통해서 근황이 담긴 사진을 한 장 게재했다.

공개된 사진 속 제시카는 산뜻한 바람을 맞으며 아련한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 특히 화장기 없는 비주얼에도 청수한 아름다운 미모를 과시하고 있으며 여리여리한 분위기를 자아내 보는 이의 시선을 사로잡았다.

한편 제시카는 지난해 10월 'Call Me Before You Sleep'을 발매했으며, 최근 유튜브 방송 등을 통해 나날이 물오른 미모를 과시하고 있다.

[사진] '제시카SNS' 캡쳐