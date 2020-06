제시, 킴 카다시안 부럽지 않은 '개미허리+터질듯한 힙' 볼륨감↑ [★SHOT!]

[OSEN=최나영 기자] 래퍼 제시가 킴 카다시안 뺨치는 몸매 볼륨으로 보는 이들을 숨죽이게 했다.

제시는 9일 자신의 SNS에 "Tight pants, hair tied, chillin with some make up on..."이란 글을 게재했다.

이와 함께 공개한 사진에는 가녀린 개미허리와 이와 극적인 반전을 이루는 터질 듯한 힙 볼륨감으로 시선을 사로잡는 제시의 모습이 담겨져 있다. 몸매가 그대로 드러나는 타이트한 의상에 레드립 등 화려한 화장이 고혹적인 매력을 뽐낸다.

제시는 꾸준히 자신의 몸매가 담겨진 사진을 게재하며 섹시 아이콘으로서의 면모를 드러내고 있는 중이다.



한편 제시는 싸이가 세운 피네이션에 둥지를 틀고서 지난 3월 편곡에 참여한 싱글 앨범 'DIGITAL LOVER'를 발매했다. 최근에는 SBS '런닝맨'에 출연해 녹슬지 않은 예능감을 자랑했다.

[사진] 제시 SNS