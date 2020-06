제시, 넘사벽 애플힙+독보적 볼륨감 '섹시美 철철'

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 가수 제시가 애플힙 몸매를 드러내며 근황을 알렸다.

9일 제시는 자신의 인스타그램에 "When in doubt, squat it out"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 제시는 검은색 운동복을 입고 있으며, 특히 운동으로 다져진 완벽한 애플힙을 과시하고 있어 네티즌들의 시선을 사로잡았다.

한편 제시는 SNS를 통해 팬들과 활발하게 소통 중이다.

