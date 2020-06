2PM 준케이, 10일 'THIS IS NOT A SONG' 공개...발매 기념 라이브 진행 [공식]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 2PM JUN. K(준케이)가 6월 10일 디지털 싱글 'THIS IS NOT A SONG'(디스 이스 낫 어 송) 한국어 버전을 발표한다.

10일 0시 신곡 'THIS IS NOT A SONG, 1929'(디스 이스 낫 어 송, 1929)가 수록된 새 디지털 싱글을 한국과 일본에서 동시 발매한다.

JUN. K가 작곡, 작사, 편곡한 이번 노래는 그의 특별한 감성을 그대로 담고 있다.

신곡 제목 중 '1929'는 그에게 영감을 준 미술, 영화, 음악 등의 제작 연도로, JUN. K는 자신의 예술 세계를 음악으로 표현했다.

특히 초현실주의 작가 르네 마그리트(Rene Magritte)의 작품 속 문구 '이것은 파이프가 아니다(This is not a pipe)'에서 깊은 감명을 받아 작명했다고 덧붙였다.

10일 0시 신곡 발표와 함께 같은 날 20시에는 2PM 공식 유튜브 채널에서 'THIS IS NOT A SPECIAL LIVE'(디스 이스 낫 어 스페셜 라이브)를 진행한다.

새 노래 가창은 물론 2PM 공식 트위터를 통해 글로벌 팬들로부터 직접 요청받은 역대 솔로곡 무대까지, 풍성한 볼거리를 준비했다.

음악적 깊이에 각별한 팬사랑이 더해진 JUN. K의 신보 발매에 기대가 모아지고 있다.

