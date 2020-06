[윤희영의 News English] 미국 오마하市 시장이 한국 입양인에게 사과한 이유

"나는 그것이 한글 글자들(letters of the Korean alphabet)이란 것도, 그녀 이름이라는 사실도 알지 못했다. 해서는 안 될 말을 했다. 부적절했다(be inappropriate). 진심으로 사과드린다(apologize from the bottom of my heart)."



미국 네브래스카주 오마하시 시장이 기자회견을 통해 한 한국계 여성에게 공식 사과하는(make a formal apology) 일이 벌어졌다. 한인회에는 사과 편지를 보냈고, 해당 여성과 한인회 회장을 시장실로 불러 화해 자리를 마련했다(arrange a conciliatory meeting).



폭스뉴스와 현지 매체에 따르면 사연은 이랬다. 진 스타터트 시장은 흑인 사망 시위에 대응해 시 전체에 야간 통행 금지령을 발동했다(order a city-wide curfew in response to the protests). 그러면서 자신의 페이스북에 시위의 불법성(illegality)과 조치의 정당성(legitimacy)을 주장하는 글을 올렸다.





항의 댓글이 잇달았다. 그중에서도 영어 알파벳 이름이 아닌 '손소연'이라는 낯선 명칭의 댓글이 뼈아팠다(cut to her heart). "시장님의 조치는 리더십이 아니라 비겁함을 드러낸(demonstrate cowardice rather than leadership) 것입니다. 자리에서 물러나세요(step down from office)."



시장은 발끈했다(fly into a rage). 곧바로 모욕적 답글(offensive reply)을 달았다. "자신의 실명은 올리지도 못하고 기호와 부호 뒤에 숨어(hide behind symbols and characters) 막말을 하는 자야말로 겁쟁이(coward)"라고 비아냥댔다(make sarcastic remarks).



비난 여론(critical public opinion)이 들끓었다. 해명할 말이 그리 없어 신경질적인 말대꾸나 하느냐는(snap back hysterically) 혹평을 불러왔다(draw harsh criticism). 이런 분위기는 '손소연'이 왜 그 명칭을 쓰게 됐는지 밝히면서 더욱 고조됐다. 생후 4개월 때 한국에서 입양됐다고(be adopted) 했다. 그리고 어린 시절 내내 자신의 정체성에 대해 고심하며(struggle with her identity throughout her childhood) 자라났고, '손소연'은 기호나 부호가 아니라 자신이 태어난 모국의 글자로 쓴 이름이라고 토로했다.



스타터트 시장은 지난 3일 통행금지 해제 기자회견에서 공식 사과했다. "저를 형편없는 지도자·비겁자라고 하길래 마치 초등학교 3학년생처럼 발끈해 대꾸하면서(fire back like a third grader) 그녀를 기호와 부호 뒤에 숨은 겁쟁이라고 비난했었습니다. '손소연'이 한글 글자이고 이름인 것을 몰라서 그랬던 것입니다. 출신 배경을 모욕할(insult her background) 의도는 전혀 없었습니다."



'손소연'씨와 네브래스카주 한인회 회장은 지난 5일 시장실에서 스타터트 시장을 만나 그녀의 진심 어리고 진솔한(be genuine and sincere) 사과를 받아들였다.



"제 잘못을 인정하고(admit my mistake) 책임을 지겠습니다(take responsibility for it). 손소연씨와 기분이 상하셨을(be offended) 모든 분께 사과드립니다. 서로 존중해야 한다는 교훈을 저부터 먼저 실천하도록 하겠습니다."