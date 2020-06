"D-day!" 동해, 슈퍼주니어 K.R.Y 지원사격 '15년 의리' 훈훈 [★SHOT!]

[OSEN=연휘선 기자] 슈퍼주니어 동해가 멤버들의 유닛 그룹 슈퍼주니어 K.R.Y 출격을 응원했다.

동해는 8일 오후 개인 SNS에 "D-day!! KRY!! 음원 많은 사랑 부탁드립니다!!"라며 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 이날 오후 6시 발매된 슈퍼주니어 K.R.Y 새 미니 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’ 재킷 사진이 담겨 시선을 모았다.

슈퍼주니어 K.R.Y는 슈퍼주니어 멤버 중 보컬 라인인 규현, 려욱, 예성으로 구성된 유닛 그룹이다. 특색 있고 뛰어난 가창력을 자랑하는 멤버들이 모여 슈퍼주니어 활동과 다른 매력의 음악을 선보인다.

여기에 그룹 멤버 동해가 나서 응원을 건넨 상황. 2005년 데뷔한 이래 슈퍼주니어라는 이름을 끈끈 하게 지켜온 멤버들의 의리가 팬들의 훈훈함을 자아냈다.

한편 슈퍼주니어 K.R.Y는 이날 각종 음원 사이트를 통해 '푸르게 빛나던 우리의 계절' 전곡 음원을 공개하고, 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널에서 동명의 타이틀 곡 뮤직비디오를 동시에 선보였다. / monamie@osen.co.kr

[사진] 동해 SNS