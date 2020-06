지연, 송재림과 열애설後 행복한 일상‥청순 열매먹은 이 구역 '여신美' [★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 걸그룹 티아라 출신이자 배우로도 활동 중인 지연이 생일파티를 깜짝 공개했다.

지난 7일, 지연이 개인 SNS를 통해서 "감사합니다. Thank u everyone for your sweet birthday wishes"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 지연은 지난 7일 생일을 맞이하며 깜짝 증편 케이크 앞에서 행복한 미소로 생일 촛불을 끄고 있다. 특히 무대 위에서 화려한 메이크업 모습이 아닌 머리를 자연스럽게 묶으며 네추럴한 모습을 하고 있음에도 청순한 비주얼을 뽐내 팬들의 이목을 사로 잡았다.

한편, 지연은 배우 송재림과 최근 열애설에 휩싸였지만, 곧바로 사실 무근임을 밝히며 해프닝으로 마무리 했다.송재림의 소속사 그랑앙세 측은 지난달 19일 오후 OSEN에 "송재림과 지연은 바이크라는 공통 취미를 가진 친한 선후배 사이"라고 밝힌바 있다.



양측은 두 사람이 절친한 동료 사이일 뿐이라며, 지난해 가을 함께 출연했던 드라마가 종영하고 출연진끼리 마음이 잘 맞아서 자주 만난다고 설명했다.

지연은 지난해 12월 앨범 'SENPASS'를 발매하기도 했다./ssu0818@osen.co.kr

[사진] '지연SNS' 캡쳐