슈퍼주니어 규현X려욱X예성, 데뷔 초 풋풋했던 과거 사진 공개

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 슈퍼주니어 보컬라인 세 사람의 풋풋한 모습이 눈길을 끈다.

8일 은혁은 자신의 인스타그램에 "이제 5분뒤면 슈퍼주니어 K.R.Y '푸르게 빛나던 우리의 계절' 음원이 공개돼요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 한 손을 쫙 펼치는 슈퍼주니어 시그니처 포즈를 취하고 있는 규현과 예성, 려욱의 모습이 담겼다.

깔끔한 화이트 셔츠에 블랙 슈트를 차려입은 세 사람은 신인 시절 풋풋함이 그대로 담긴 모습으로 눈길을 끌었다.

그동안 다수의 드라마 OST를 통해 사랑을 받았던 슈퍼주니어 내 보컬 라인인 규현, 려욱, 예성이 유닛 슈퍼주니어-K.R.Y.로 뭉쳤다.

이날 오후 6시 공개된 슈퍼주니어-K.R.Y.의 미니 1집 타이틀 곡 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'은 차분하고 섬세한 터치가 돋보이는 피아노와 후반부로 갈수록 드라마틱 하게 전개되는 트랙 편곡 및 스트링 라인이 한층 더 감성 짙게 표현된 정통 발라드 곡이다.

이외에도 이번 앨범에는 타이틀 곡을 비롯해 '부산에 가면 (Way to Busan)', '너에게로 (The Way Back to You)' 등 총 6개의 트랙이 담겨있다.

