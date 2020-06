주니오, EA코리아가 후원하는 5월 '이달의 선수상' 수상

[OSEN=우충원 기자] 올 시즌 첫번째 K리그 '이달의 선수(Player Of The Month)'상의 주인공은 울산의 주니오다.



글로벌 스포츠게임 전문 기업 일렉트로닉아츠코리아가 후원하고 한국프로축구연맹이 선정하는 K리그 '이달의 선수상'이 지난 시즌에 이어 올해도 계속된다. 선정 방식은 한 달간 열린 K리그1 경기의 베스트일레븐과 MVP에 뽑힌 선수들을 후보군으로 연맹 경기위원회가 1차 전문가 투표를 진행하고, 1차 전문가 투표에서 상위권을 차지한 복수의 후보들을 대상으로 2차 팬투표를 진행하여 가장 많이 득표한 선수가 수상하는 방식이다. 1차 전문가 투표와 2차 팬투표의 비중은 각각 60%, 40%다.



5월 '이달의 선수상'을 놓고 팬투표에서 경합을 벌인 4명의 선수들(강상우, 양동현, 일류첸코, 주니오) 중 주니오는 1, 2차 투표 합산 51.98%로 1위를 차지했다. 1차 전문가 투표(60%)에서는 주니오가 30%, 일류첸코가 23.57%의 점수를 얻으며 팽팽한 경쟁구도를 이뤘으나, 2차 팬투표(40%)에서는 주니오가 21.98%로 높은 지지를 받으면서 올 시즌 첫 '이달의 선수상'의 영예를 차지했다.



주니오는 지난 5월 열린 4경기에서 여섯개의 공격포인트(5골 1도움)를 기록하며 울산의 상승세를 이끌었다. 이후 5라운드 포항과의 '동해안더비'에서도 1골과 1도움을 기록하며 총 6골 2도움으로 현재 K리그1 공격포인트 1위의 자리에 올라있다.



'5월의 선수' 주니오에게는 EA코리아가 제작한 트로피가 주어진다. 또한 주니오는 2020시즌이 종료될 때 까지 '이달의 선수(Player Of The Month)' 문구가 새겨진 패치를 유니폼에 부착하게 된다. / 10bird@osen.co.kr

[사진] 연맹 제공.