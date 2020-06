류승범, SNS 개설 후 근황 공개 "장발의 로큰롤 키드"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 류승범이 SNS 계정을 개설하고 팬들과 소통을 시작했다.

배정남은 7일 자신의 인스타그램을 통해 "류승범 선생 인스타 드디어 계정하심! 살아있음!"이라는 글로 절친 류승범이 SNS 계정을 개설했다는 소식을 알렸다.

류승범의 SNS에는 류승범의 작품들과 함께 근황 사진들이 담겼다. 장발의 류승범은 "힙합이 뭔지모르겠어. 나는 로큰롤 아이니까(I don't know what hip hop is. Because I am a rock n roll kid)"라는 글과 함께 친구와 함께 찍은 사진을 올리기도 하고, 아름다운 자연을 배경으로 삼기도 했다. 류승범 다운 '힙'한 일상이 눈길을 모은다.

류승범은 지난해 영화 '타짜:원 아이드 잭'으로 3년 만에 스크린에 복귀했다. 최근 배우 황정민, 박정민 등이 속한 소속사 샘컴퍼니와 전속계약을 체결했다.

