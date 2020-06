'솔로 데뷔 3주년' 청하, 팬클럽 '별하랑' 2주년 겹경사…오늘(7일) V라이브 개최

[OSEN=장우영 기자] 가수 청하가 솔로 데뷔 3주년을 맞이해 팬들과 특별한 소통을 이어간다.

청하는 7일 솔로 데뷔 3주년을 맞이함과 동시에 공식 팬클럽 '별하랑' 탄생 2주년이라는 겹경사를 맞이하게 됐다.

뿐만 아니라 '별하랑' 2기를 오는 7월 31일까지 모집하며 더 많은 팬과 쌍방향 소통을 이어갈 예정이다. 앞서 지난 6일 공개된 '별하랑' 2기 모집 웰컴 트레일러에서는 무대 위에서의 카리스마뿐만 아니라 다채로운 매력을 지닌 청하의 또 다른 모습들을 예고하며 기대감을 더했다.

또 청하는 7일 오후 3시 솔로 데뷔 3주년을 기념해 V라이브를 열어 팬들과 특별한 시간을 보낸다.

2017년 6월 7일 첫 번째 미니앨범 '핸즈 온 미(HANDS ON ME)'를 발표하고 솔로 가수로 데뷔한 청하는 '와이 돈츄 노우(Why Don’t You Know)', '롤러 코스터(Roller Coaster)', '러브 유(Love U)', '스내핑(Snapping)', '벌써 12시' 등을 연달아 히트시키며 국내 최정상 솔로 여자 가수로서 입지를 다졌다.

또한 청하는 오는 9일 MNH엔터테인먼트의 음악 프로젝트 'New.wav'를 통해 코카-콜라사의 사이다 브랜드 스프라이트와 컬래버레이션을 한 '비 유어셀프(Be Yourself)'를 발매하며 리스너들의 마음을 사로잡을 예정이다. /elnino8919@osen.co.kr