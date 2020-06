[SC리뷰] "모두 행복했으면"..'비긴어게인 코리아' 이소라→크러쉬 전한 위로

[스포츠조선 문지연 기자] 코로나19로 인해 국내로 음악여행을 떠나게 된 JTBC '비긴어게인 코리아'가 특별한 거리두기 버스킹으로 시청자들의 가슴을 뛰게 했다.

6일 첫 방송된 JTBC '비긴어게인 코리아'에서는 이소라, 헨리, 수현, 하림, 적재, 크러쉬, 정승환이 코로나19로 인해 멈춰버린 대한민국 곳곳을 찾아 감미로운 음악을 선물했다. 그 포문을 연 전설 이소라는 '바람이 분다'로 시작부터 시청자들의 감성을 촉촉하게 만들었고, 첫 버스킹 장소로 인천국제공항을 택해 눈길을 끌었다. 멤버들은 코로나19 여파를 직격으로 받아 텅 비 공항의 모습에 놀랐고, "음악은 침묵을 깨주는 힘이 있다"며 "이어서 좋은 일이 일어나기를 바란다"는 하림의 말과 함께 마법같은 버스킹을 펼쳤다.

하림의 '출국'으로 귀호강 사운드 체크를 시작한 뒤 크러쉬, 헨리의 듀엣에서 모든 멤버들의 음색이 더해진 달달한 'How Deep is Your Love'와 눈시울을 붉히게 만든 이소라와 정승환의 'Falling Slowly', 그리고 이소라와 수현의 '보랏빛 향기' 등 따스한 음악들이 인천공항 한 가운데에서 펼쳐졌고, 이 음악들의 향연이 방역 최전선에서 사투를 벌이고 있는 직원들의 마음을 힐링하게 했다.

이어서 공연 일정이 모두 취소된 마포 문화비축기지를 찾은 이들은 사상 역대급 스케일의 버스킹을 열었다. '따로 또 같이'를 표방하는 이번 '비긴어게인 코리아'의 콘셉트처럼 자동차 안에서 '거리두기'를 지키는 안전하고도 이색적인 방법을 택한 것. 수현과 정승환이 호소력 짙은 목소리로 합을 맞춘 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'는 감동의 눈물을 안겼고, 크러쉬의 'Beautiful'은 비상등과 핸드폰 라이트로 화답하는 관객들의 감성까지 어우러져 색다른 풍경을 만들었다.

여기에 수현과 세 오빠. 헨리, 크러쉬, 정승환이 야심차게 준비한 로맨틱한 곡 'All For You'는 반전에 반전의 러브라인을 거듭, 결국 정승환과 크러쉬가 맺어지는 브로맨스 엔딩으로 웃음을 선사했다. 이소라와 크러쉬는 또 '그대 안의 블루'로 환상적인 호흡을 보여줬고, "황홀했다"는 크러쉬의 감상처럼 듣는 이들의 고막을 녹였다.

마지막으로 이들은 'Happy'를 선곡, 낯선 장소에서 낯선 형태로 이뤄지는 버스킹이지만, 마음은 하나로 통한 관객들과 뮤지션들의 소통이 그대로 보여져 가슴을 울렸다.

첫방송은 2.6%(닐슨코리아, 유료가구 전국기준) 시청률을 기록하며 출발했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com