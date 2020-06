[OSEN=이승훈 기자] 배우 손예진이 팬들의 꽃다발 선물을 인증했다.

6일 오후 손예진은 개인 SNS에 "밤.낮 투표하느라 지문들 없어졌을텐데 너무 예쁜 꽃다발까지 감사합니다. 다 여러분 덕이에요"라며 사진 한 장을 게재했다.

이어 손예진은 "My house became a garden. Thank you sooooooooo much"라고 덧붙이면서 팬들의 선물에 감사의 인사를 전했다.

손예진이 업로드한 사진은 지난 5일 오후 진행된 '제56회 백상예술대상(2020)'에서 팬들에게 받은 꽃 선물. 당시 손예진은 tvN '사랑의 불시착'에 함께 출연했던 현빈과 인기상을 수상했다.

한편, 손예진이 출연한 tvN '사랑의 불시착'은 지난 2월 최고시청률 21.7%를 기록하며 종영헀다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 손예진 SNS