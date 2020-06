'삼시세끼' 유해진 "차승원, 기복 있다…차기복·자이로드롭차"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]배우 유해진이 차승원의 새로운 별명을 지었다.

5일 방송된 tvN '삼시세끼 어촌편5'에서는 아침을 준비하는 세끼하우스의 모습이 그려졌다.

이날 유해진은 손호준을 대신해 솥 밥에 도전했다. 뜸들이기 전, 유해진은 주걱에 묻은 밥을 손으로 맛봤고, 이를 본 차승원은 "왜 손으로 그렇게 먹냐"며 투털거렸다. 그러자 유해진은 "기복이 오르락내리락한다. 기복이 있다"면서 "차기복이다"며 새로운 별명을 지어 웃음을 유발했다.

그러면서 유해진은 "외국에 가서 이름이 뭐냐고 물으면 '자이로드롭차'라고 해라"라고 했고, 차승원은 "My name is 드롭 차"라고 맞받아치며 폭소를 자아냈다.

