[아무튼, 주말] 레이디 가가·아리아나 그란데는 왜 힘을 합쳤나

레이디 가가의 여섯 번째 정규앨범 '크로마티카'의 타이틀곡 '레인 온 미'를 함께 부른 아리아나 그란데(왼쪽)와 레이디 가가. / 유니버설 뮤직 코리아

"고통이라는 이름의 비가/내게 흩뿌려지고 있어/그래 어서 내게 쏟아져 내려버려."



이 둘이 이렇게 잘 어울릴 줄 몰랐다. 가가의 묵직한 보컬에 그란데의 산뜻한 보컬이 어우러지니 노래가 세련돼졌다.



레이디 가가와 아리아나 그란데가 부른 1990년대 댄스곡 느낌의 '레인 온 미(rain on me)'가 이번 주 빌보드 싱글차트 1위를 차지했다. 이로써 아리아나 그란데는 곡 발매와 함께 바로 1위에 오른 곡이 4곡인 최초의 가수가 됐다. 저스틴 비버와 머라이어 캐리, 드레이크가 각각 3곡씩이다. 또 레이디 가가는 머라이어 캐리와 비욘세에 이어 2000년대부터 2020년대까지 모두 1위를 해본 세 번째 가수가 됐다.



'레인 온 미'의 속뜻은 '날 비난해'라는 의미. 두 사람이 타인의 시선으로 가장 힘들었던 시절을 떠올리며 만든 곡이다. 1990년대 후반 세기말 감성인 뮤직비디오에서 둘은 우주복을 입고 포니테일을 한 채 막춤처럼 몸을 흔든다. 이 커플에게 칼로 된 비가 쏟아진다. 두 사람은 체념하듯 그대로 맞고, 몸에 박힌 칼을 뽑는다. 우울하면서도 경쾌하다.



이 곡은 레이디 가가가 지난 29일 발표한 여섯 번째 정규 앨범 '크로마티카(Chromatica)'의 타이틀. 총 16곡이 들어간 이번 앨범에는 이 노래 외에도 국내 걸 그룹 블랙핑크와 함께 부른 '사워 캔디(Sour Candy)'도 수록돼 있다.



처음 들었을 때는 손발이 오그라들지만 어느새 "난 새콤한 사탕(I'm sour candy)/…/난 수퍼 사이코(I'm super psycho)" 부분을 혼자 흥얼거리는 스스로를 발견하게 된다. 중간에 등장하는 한글 가사("비싼 척이란 말들로 날 포장한 건 너야")도 반갑다.





전시|전명은 사진전



칼이나 끌 없이 시선만으로도 조각은 완성될 수 있다.



사진가 전명은(43)씨의 개인전이 서울 평창동 갤러리2에서 27일까지 열린다. 대학에서 조각을 전공했던 전씨가 체조선수를 피사체로 삼아 보여주는 일련의 흑백사진은 그러나 환희나 역동성과는 거리가 멀다. 멈춰선 신체, 흰 가루가 묻어있는 고요한 운동 기구, 여백으로 구성된 체육관은 대신 내재된 긴장, 이륙을 위한 정지의 탄성을 드러내고 있다. 나무 링을 부여잡고 있는 선수의 굵은 손가락이 클로즈업된 사진도 눈길을 끈다. "사진가의 기관은 눈이 아니라 손가락"이라고 한 프랑스 학자 롤랑 바르트의 말을 떠올리게 한다. 무료.





뮤지컬|오페라의 유령



'오페라의 유령'은 배신하지 않는다. 뉴욕타임스는 지난 1일 "세계 극장들이 코로나 팬데믹으로 문을 닫은 가운데 '오페라의 유령' 월드 투어는 서울에서 꿋꿋이 주 8회 공연하며, 코로나 시대 새 길을 열어가는 뮤지컬이 됐다"고 보도했다.



거대한 샹들리에가 번쩍이며 천장으로 치솟고 잊을 수 없는 주제음악과 함께 막이 오르면, 관객의 심장도 방망이질한다. 라울과 크리스틴이 부르는 'Think of Me'와 'All I Ask of You'는 사르르 녹을 듯 달콤하고, 유령이 부르는 'Point of No Return'의 전율도 그대로다. 서울 블루스퀘어 공연은 8월 8일까지. 이후 8월 19일부터 대구 계명아트센터로 간다.





넷플릭스|설국열차



영하 117도의 얼어붙은 지구에서 인간을 싣고 달리는 유일한 열차. 넷플릭스 드라마 '설국열차'의 기본 설정은 영화와 같다. 극명하게 갈리는 일등칸과 꼬리칸의 계급 차이, 열차 내에서 전지전능한 존재로 그려지는 월퍼드의 존재도 그렇다.



드라마는 여기에 삼등칸에서 벌어진 살인사건을 수사하는 꼬리칸 형사라는 설정을 더한다. 영화에선 나이 든 남성이었던 월퍼드가 MIT 후드 티를 입은 젊은 여성으로 나오는 점도 흥미롭다. 아쉬운 건 흥미로운 설정이 재미로 이어지지는 않는다는 점. 살인사건 해결에 초점을 맞추면서 계급투쟁 메시지도 약해졌다. 현재 총 10회 중 3회까지만 공개된 상황. 나머지 회차들아, 분발 좀 해다오.





영화|침입자



둥그렇고 상냥한 눈에 광기가 서려 있다. 실종됐던 여동생 유진(송지효)이 25년 만에 집으로 돌아왔지만 서진(김무열)은 묘한 이질감을 느낀다. 동생은 어머니 병간호에 집안 살림까지 살뜰히 해내지만, 서진은 지나치게 살가운 동생이 수상하다. 손학규 전 바른미래당 대표의 딸이자 베스트셀러 '아몬드' 작가인 손원평 감독의 장편영화 데뷔작. 믿었던 가족들이 하나둘 동생의 눈빛과 닮아가는 모습이 서늘하다. 송지효의 섬뜩한 눈빛과 김무열의 신경질적인 감정 변화, 조연 배우들의 매끄러운 연기도 몰입도를 높인다. 힘차게 달려가던 이야기는 사이비 종교와 엮이며 중심을 잃는다. 뜬금없이 가족의 소중함을 깨닫는 장면에선 헛웃음을 짓게 된다.