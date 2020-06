"깡 리믹스 멤버 출연"...pH-1, 네이버 NOW '소울푸드'

소울푸드/첨

래퍼 pH-1(피에이치원)이 네이버 NOW. ‘소울푸드’의 호스트로 첫 발을 내딛는다.



‘소울푸드’는 호스트 pH-1이 운영하는 심야 칵테일 바에 매주 특별한 게스트를 초청하는 독특한 콘셉트로 진행된다. 게스트에게 직접 칵테일을 만들어주고 게스트가 가져온 소울푸드를 함께 먹으며 이야기를 나눈다.



5일 방송되는 첫 화에서는 pH-1의 소속사 식구인 하이어뮤직 소속 박재범, 식케이, 우디고차일드가 출연해 지원사격에 나선다. 특히 현재 가요계를 뜨겁게 달구고 있는 ‘깡 Official Remix’의 주역 3인이 함께해 청취자들의 관심이 더욱 높아지고 있다.



이날 오디오쇼는 첫 방송인 만큼 개업식 느낌으로 꾸며질 예정이다. pH-1이 직접 스튜디오에서 칵테일을 만들고 하이어뮤직 식구들이 준비한 음식을 함께 즐기며 청취자들과 실시간 채팅을 통해 이야기를 나눈다.힙합씬 대세 뮤지션들이 한데 모인 만큼, 자유로운 분위기 속에서 나누는 솔직 담백한 입담은 물론, 이들이 펼치는 즉석 라이브도 들을 수 있을 것으로 기대된다.



특히 모든 회차가 라이브 ‘보쇼(보이는 오디오쇼)’로 진행돼 마치 실제 칵테일 바에 와있는 것 같은 생생한 현장감을 느낄 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.



pH-1이 호스트로 있는 네이버 NOW. ‘소울푸드’는 매주 금요일 밤 10시에 네이버 NOW.에서 온에어 되며, 오디오쇼에서 소개된 곡들은 네이버 뮤직서비스 VIBE(바이브)의 플레이리스트로도 감상할 수 있다.



한편 pH-1은 박재범, 식케이, 김하온(HAON)과 함께 지난 4일 ‘깡 Official Remix’를 발매, 공개 직후 각종 실시간 음원차트 1위를 석권하며 가요팬들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.