슈퍼주니어-K.R.Y. 오늘(5일) 오후 6시 두 번째 티저 영상 오픈[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 슈퍼주니어-K.R.Y.가 오늘(5일) 신곡 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'의 새로운 티저 영상을 공개한다.

슈퍼주니어-K.R.Y.는 지난 2일 오픈한 첫 티저 영상에 이어, 금일(5일) 오후 6시에는 유튜브와 네이버 TV SMTOWN 채널에 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'의 두 번째 티저 영상을 공개할 예정이어서 높은 관심이 기대된다.

타이틀 곡 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'은 사랑하는 사람에 대한 아련한 그리움이 녹아 든 가사가, 멤버들의 감성 보컬과 만나 매력을 더하는 정통 발라드 장르다. 차분하고 섬세한 터치가 돋보이는 피아노와 후반부로 갈수록 드라마틱하게 전개되는 트랙 편곡, 스트링 라인이 인상 깊다.

또한 슈퍼주니어-K.R.Y.는 컴백 당일 오후 9시, 미니 1집 발매를 기념해 네이버 V LIVE SMTOWN 채널에서 '푸르게 빛나던 슈퍼주니어-K.R.Y.의 계절' 생방송을 진행한다. 해당 방송에서 슈퍼주니어-K.R.Y.는 앨범 소개, 작업 중 비하인드 에피소드 등 다채로운 토크와 Q&A 시간으로 팬들과 한층 가깝게 소통할 계획이다.

오는 6월 8일 정식 발매를 앞둔 새 앨범 '푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)'은 현재 온, 오프라인 음반 판매처를 통해 예약 구매 가능하다.

