엔플라잉, 10일 오후 6시 미니 7집 신곡 '아 진짜요. (Oh really.)' 공개[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 6월 10일 컴백을 앞둔 엔플라잉이 명곡 메들리와 함께 아직 공개되지 않은 신곡을 열창해 눈길을 끌었다.

엔플라잉의 소속사 FNC엔터테인먼트는 4일 엔플라잉 공식 SNS를 통해 '엔띵곡 (N.Thing PlayList)'을 공개했다.

공개된 영상에서 엔플라잉은 지난 앨범 곡들과 곧 공개될 신곡을 메들리로 열창하며 시원한 보컬실력을 선보였다. 엔플라잉은 지난해 큰 사랑을 받았던 '옥탑방'을 시작으로 '어텀 드림(Autumn Dream)' '팔불출' '놔(Leave it)' '프리뷰(Preview)' '선셋(Sunset)' 등 통통 튀는 밴드 합주가 돋보이는 명곡들을 모아 즐거움을 더했다. 영상 말미에는 오는 10일 발매될 일곱 번째 미니앨범 'So, 通 (소통)'의 타이틀 곡 '아 진짜요. (Oh really.)'를 밴드 사운드로 미리 공개하며 컴백에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

엔플라잉의 신곡 '아 진짜요. (Oh really.)'는 시원하게 느껴지는 플럭신스 사운드와 마림바가 매력적인 곡으로, 리더 이승협이 작사?작곡에 참여했다. 형식적인 소통보다는 진짜 속마음을 나누고 싶은 마음을 엔플라잉 만의 유쾌함으로 풀어낸 곡이다.

한편 엔플라잉 미니 7집 'So, 通 (소통)'은 오는 10일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

