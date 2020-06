[공식] 투모로우바이투게더 '꿈의장: 이터니티', 美 빌보드 '월드앨범' 2주연속 톱10

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 미국 빌보드 차트에 2주 연속 이름을 올렸다.

빌보드가 3일(현지시각) 발표한 최신 차트에 따르면, 지난 18일 발매된 투모로우바이투게더의 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: 이터니티'는 '월드 앨범' 10위를 차지했다.

이로써 투모로우바이투게더는 '꿈의 장: 이터니티'로 지난주 '월드 앨범' 4위를 기록한 데 이어 2주 연속 '월드 앨범' 차트 톱 10에 드는 저력을 과시했다.

'꿈의 장: 이터니티'의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)' 또한 '월드 디지털 송 세일즈' 13위로 지난주 2위에 이어 2주 연속 차트 진입에 성공했다.

이외에도 투모로우바이투게더는 '소셜 50'에서 10위, '이머징 아티스트' 16위에 올라 전 세계적으로 뜨거운 관심을 얻고 있다.

'꿈의 장: 이터니티'로 컴백한 투모로우바이투게더는 미국 유명 음악 프로그램 'MTV Fresh Out Live'에 출연해 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)' 퍼포먼스를 선보이며 확실한 존재감을 입증했다.

뿐만 아니라, 전 세계 50개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위, 일본 오리콘 주간 앨범 차트와 데일리 앨범 차트 1위로 자체 최고 기록을 세우며 글로벌 대세 그룹다운 인기를 이어가고 있다.

투모로우바이투게더는 오늘 오후 6시 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 '동물원을 빠져나온 퓨마' 후속곡 활동에 나선다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com