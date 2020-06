아미, 지갑 준비해…갤럭시 'BTS폰' 나온다

삼성전자, BTS 에디션 스마트폰 출시 예고

'아미' 생일 7월 9일 출시, 사전예약 19일부터



/삼성전자 트위터 캡처

삼성전자가 글로벌 팬층을 사로잡은 방탄소년단(BTS)을 앞세운 스마트폰 신제품을 선보인다. 삼성전자는 최근 공식 트위터와 페이스북 계정을 통해 “Say hello to the best of us”라는 문구와 함께 ‘갤럭시 BTS에디션(가칭)’의 영상을 공개했다.



◇BTS 상징색 ‘보라’ 쓰고, 팬덤 ‘아미’ 생일에 출시

/연합뉴스

영상에는 BTS 멤버 7명을 상징하는 보라색 하트 7개와 BTS의 로고가 박힌 검은색 박스가 등장한다. 보라색은 방탄소년단과 팬덤인 ‘아미’를 상징하는 색상이다. 앞서 삼성전자는 지난 29일 삼성모바일 웨이보 공식 계정에 ‘I PURPLE YOU(보라해·BTS 멤버 뷔가 만든 신조어로 ‘사랑해’를 뜻함)’라는 문구를 사용해 화제에 오르기도 했다.



이번 공개된 영상의 마지막에는 ‘Find your Purple on July 9(오는 7월 6일에 당신의 보라색을 찾으세요)’라는 문구가 등장한다. 7월 9일은 BTS의 팬클럽 아미의 명칭이 공식으로 정해진 ‘생일’로 BTS 팬덤에게는 특별한 날이다.



◇예약은 이달 19일부터



삼성전자에 따르면 이번 BTS에디션에 대한 사전 예약은 이달 19일부터 다음 달 5일까지 진행될 예정이다. 다만, 이 스마트폰 모델이 갤럭시 S20인지, 갤럭시 Z플립인지는 확인되지 않았다. 현재 이 영상은 트위터에서 ‘좋아요’가 11만회에 육박하고, 3만회 넘게 공유되며 높은 관심을 받고 있다. 일각에서는 BTS 에디션이 방탄소년단 콘서트 티켓처럼 ‘웃돈’이 붙어 몸값이 크게 치솟을 것이란 관측도 나온다.



◇구매 방식은 ‘온라인 추첨제’ 가능성



삼성의 이 같은 전략은 플래그십 스마트폰의 판매가 코로나 영향으로 큰 타격을 입은 가운데 특정 수요층의 소비 욕구를 자극하기 위한 것으로 풀이된다. 앞서 삼성전자는 지난 2월 갤럭시 Z플립 톰브라운 에디션으로 한 차례 ‘대란’을 빚었었다. 당시 1차 온라인 판매에서 소비자들이 한 번에 몰리며 페이지 접속이 지연되기도 했다. 이번 BTS에디션 판매에는 이런 현상을 방지하기 위해 온라인 추첨 방식을 도입할 가능성이 크다.