올 여름 계약만료 윌리안, 첼시와 협상난항 이유는 계약기간

윌리안. 사진출처=더 선

[스포츠조선 류동혁 기자] 첼시 에이스 윌리안은 아직까지 거취를 결정하지 못하고 있다. 올 여름 소속팀과 계약이 만료된다.

윌리안은 첼시에 남고 싶어 한다. 게다가 타 리그가 아닌 EPL에서 뛰고 싶어한다. 첼시와 어떤 의견 차이가 있을까.

협상은 계속하고 있다. 하지만, 결정적 차이가 존재한다.

영국 대중지 더 선은 3일(한국시각) '첼시의 정책은 30세 이상의 선수와는 2년 계약(Chelsea's policy [for players over 30] only allows two [years])'이라고 했다.

그는 올해 31세다. 윌리안은 3년 계약을 원하고 있다. 이 격차가 좁혀지지 않으면, 윌리안은 다른 팀으로 행선지를 바꿀 수 있다.

일단 레알 마드리드는 관심을 접는 분위기다. 영국 더 미러는 '지네딘 지단 감독은 윌리안의 플레이를 매우 좋아하지만, 레알 마드리드는 윌리안의 요구조건을 거절했다'고 했다.

런던 라이벌인 아스널과 토트넘은 윌리안에 대해 적극적 영입 의사를 밝히고 있다. 특히, 조제 무리뉴 감독이 있는 토트넘은 상당히 적극적이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com