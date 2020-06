'더쇼' 1위 후보, 몬스타엑스 VS 투모로우바이투게더 VS 박지훈..트로피의 주인공은?

[OSEN=이승훈 기자] SBS MTV '더쇼' 1위 후보가 공개됐다.

2일 오후 방송된 SBS MTV '더쇼'에는 1위 후보에 오른 세 팀의 케이팝 스타들이 공개됐다. 몬스타엑스와 투모로우바이투게더, 박지훈이 그 주인공.

몬스타엑스는 지난달 26일 발매한 새 미니앨범 '판타지아 엑스(FANTASIA X)' 타이틀곡 '판타지아(FANTASIA)', 투모로우바이투게더는 지난달 18일 발매한 두 번째 미니앨범 '꿈의 장: ETERNITY' 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린... (Can't You See Me?)', 박지훈은 지난달 26일 발매한 'The W' 타이틀곡 '윙(Wing)'으로 1위 후보가 됐다.

한국을 넘어 전 세계적으로 큰 인기를 누리고 있는 스타들인 만큼 이번 '더쇼' 1위 경쟁도 굉장히 치열할 것으로 보인다. 과연 세 팀 중 '더쇼' 1위 트로피는 어떤 팀의 품에 안길지 귀추가 주목된다.

한편, 이날 '더쇼'에는 원위, 박지훈, 몬스타엑스, 2Z, 레드스퀘어, UNVS, 시크릿넘버, 다크비, 서제이, 우아!, 온리원오브, 이예준, 정다경, 투모로우바이투게더, 민지, 류수정, 유빈 등이 출연한다.

[사진] SBS MTV '더쇼' 방송화면 캡처