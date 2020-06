[OSEN=박판석 기자] 배우 한지민이 아름다운 근황을 전했다.

한지민은 2일 자신의 SNS에 "Thank you. Diamond is YOU"라는 글과 함께 사진을 게 시했다.

사진 속 한지민은 어깨가 드러나는 드레스와 함께 아름다운 미모를 자랑했다. 한지민의 우아한 매력이 돋보인다. 청순한 한지민의 미소가 시선을 사로잡는다.

한지민은 날이 갈수록 아름다워지는 미모를 뽐냈다.

한지민 최근 영화 '조제' 촬영을 마쳤으며 다양한 활동으로 팬들과 꾸준히 소통하고 있다./pps2014@osen.co.kr