BTS 슈가 '빌보드 200' 11위, 한국 솔로 앨범 최고 기록

美 사이비 교주 육성 삽입 논란도



그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가의 개인 믹스테이프(비정규 무료음반)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 11위에 올랐다. 한국 솔로 가수 앨범으로선 최고 기록이다.





/스포츠조선



1일(현지 시각) 빌보드 차트 공식 트위터 계정은 슈가의 활동명인 '어거스트 디'(Agust D)의 데뷔 앨범인 곡명 'D-2'가 최신 빌보드 200에서 11위를 기록했다고 밝혔다.





/빌보드 차트 공식 트위터 캡처



슈가의 이번 빌보드 200 차트 11위 기록은 한국 솔로 가수 앨범으론 최고 순위이자, 기존 BTS 멤버들의 기록도 경신한 것이다. 같은 그룹 멤버 제이홉이 지난 2018년 3월 발표한 믹스테이프 '호프 월드(Hope World)'는 빌보드 200 차트에서 63위로 진입해 38위까지 상승했다. 또 멤버 RM은 2018년 10월 믹스테이프 '모노(mono.)'로 빌보드 200 차트 26위에 링크됐다.



빌보드 200 차트는 실물 음반 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치 등을 합산해 집계한다.





BTS 슈가 믹스테이프 'D-2' /빅히트엔터테인먼트 제공



이번 앨범은 빌보드와 함께 영국 양대 팝 차트 중 하나인 오피셜 차트에서도 앨범 부문 7위를 차지했다. 타이틀곡 '대취타'는 싱글 부문 68위를 기록했다.



'대취타'는 조선 시대 임금이 행차하거나 군대가 행진할 때 사용된 반주 음악 대취타(大吹打)를 샘플링한 곡이다. 슈가는 지난 1994년 발매된 '국립국악대전집 1'에 실린 대취타를 이번 곡에 샘플링해 넣은 것으로 알려졌다. 신곡에 국악 요소를 가미하고 사극 세트에서 뮤직비디오를 촬영하는 등 전세계 아미(BTS 팬클럽 이름)들이 한국 전통문화에 관심을 가지는 계기를 마련했다는 평가도 받고 있다. 국립국악원의 대취타 연주 영상에 BTS 팬들이 찾아와 댓글을 달아 화제가 됐다.



반면 이번 믹스테이프는 '사이비 교주 연설 육성'이 담기는 등 논란의 대상이 되기도 했다. 수록곡 '어떻게 생각해(What do you think?)' 도입부에는 지난 1978년 '존스타운 대학살' 사건을 일으킨 미 사이비 종교 교주 짐 존스의 연설 육성이 삽입된 것으로 드러났다. 당시 신도 900여명에게 음독을 강요하고 집단 자살을 요구한 사건이다. 일부 생존자들은 이 사건을 집단자살이 아니라 짐 존스에 의한 살인사건으로 주장하고 있다.



이에 BTS 소속사 빅히트엔터테인먼트는 "프로듀서가 특별한 의도 없이 연설자를 알지 못한 상태에서 곡 전체의 분위기를 고려해 (샘플을) 선정했다. 관련된 역사적, 사회적 상황에 대한 이해도 부족했다"고 사과한 뒤 해당 부분을 삭제했다.