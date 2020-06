[모닝브리핑] 심화되는 美 차별반대 시위… 위기 키우는 트럼프

트위터, 페이스북 등 소셜미디어에는 마스크 착용이 산소 흡입량은 줄이고(reduce the intake of oxygen) 자신이 내뱉은 이산화탄소 상당량은 들이마시게 하는 결과를 초래한다는(result in forcing them to breathe in high levels of their own carbon dioxide) 설이 퍼지고 있다. 그래서 혈액과 신체 기관 내 산소 수치를 감소시켜(decrease the levels of oxygen in the blood and organs) 두통을 유발하고(cause headaches) 최악의 경우 질식이 나 죽음에 이르게(lead to suffocation or death in the worst case) 할 수 있다는 경고도 따라다닌다. (…) 결론부터 말하자면 이는 낭설(false rumor)이다.’ ( 기사 ▶bit.ly/2U3I6PU 매일 아침 찾아뵙던 [모닝브리핑]은 오늘로 끝을 맺습니다. 그동안 애독해주신 독자 여러분 고맙습니다.