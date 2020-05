갓세븐 '하드캐리' 뮤비도 유튜브 조회수 1억뷰 돌파

그룹 '갓세븐'의 '하드캐리' 뮤직비디오

그룹 갓세븐(GOT7)의 '하드캐리' 뮤직비디오도 유튜브 조회 수 1억 뷰를 넘었다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 '갓세븐'이 2016년 9월27일 발매한 정규 2집 'FLIGHT LOG : TURBULENCE'(플라이트 로그 : 터뷸런스)의 타이틀곡 '하드캐리'가 31일 오전 11시께 유튜브 조회 수 1억 회를 돌파했다고 전했다.



이로써 갓세븐은 '딱 좋아(Just right)' '니가 하면' '네버 에버', '에이(A)', ''럴러바이(Lullaby)'에 이어 '하드캐리'까지 '6번째 1억 뷰 돌파'라는 기록을 세우게 됐다.



'하드캐리'는 강렬한 비트에 몰아치는 파워풀한 퍼포먼스로 대중에게 사랑을 받았다. 갓세븐은 지난달 20일 발매된 '낫 바이 더 문(NOT BY THE MOON)' 활동 후 드라마, 영화, 라디오에서 활약 중이다.



진영은 tvN 주말드라마 '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'에서 20대 시절 '한재현' 역을 연기하고 있다. 영화 '야차'에서도 캐스팅돼 해외공작 전담 '블랙팀'의 막내 '정대'로 출연할 예정이다. 영재는 그룹 '데이식스'의 영케이와 MBC 표준 FM 라디오 '아이돌 라디오'의 새 DJ로 발탁됐다.