[OSEN=박판석 기자] 그룹 TVXQ의 최강창민이 훈훈한 옆태를 자랑했다.

최강창민은 30일 공식 SNS에 "We are T! TVXQ! LIVE - Beyond the T 미션 성공 리워드"라는 글과 함께 현장 비하인드 사진을 게재했다.

사진 속 최강창민은 귀여운 분홍색 상의를 입고 금발 머리로 훈훈한 분위기를 만들었다. 조각처럼 생긴 옆태가 훈훈한 분위기를 만들어냈다. 최강창민의 귀여운 매력이 돋보인다.

최강창민은 지난달 첫 번째 솔로 앨범 ‘Chocolate’을 발매하며 큰 사랑을 받았다./pps2014@osen.co.kr