'음악중심' 박지훈, 'Wing'처럼 활짝 핀 꽃길…업그레이드된 '섹시美'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]박지훈은 30일 방송된 MBC '쇼!음악중심'에서 세 번째 미니앨범 'The W' 타이틀곡 'Wing(윙)' 무대를 공개했다.

박지훈은 전보다 더 성숙해진 외모와 더불어 성숙한 섹시미까지 장착한 무대로 눈을 뗄 수 없게 만들었다.

특히 박지훈 특유의 매력이 느껴지는 치명적인 퍼포먼스로 여심을 저격하며, 시청자들과 팬들의 환호를 자아냈다.

박지훈의 새 미니앨범 'The W'는 더 성숙한 모습으로 자신의 꿈을 향해 날아오르자는 아티스트로서의 포부를 표현한 음반이다. 세상을 향해 나아가는 박지훈의 여정 'To World'와 세상에 보내는 박지훈의 메시지 'To: World' 두 가지 복합적인 의미를 담고 있다.

타이틀곡 'Wing'은 전개 빠른 EDM과 뭄바톤 사운드가 퓨전된 댄스 트랙으로, 날개로 형상화한 박지훈의 꿈과 도전을 속도감 있게 그려냈다. 중독성 강한 인트로 훅과 박지훈의 저음 보이스 역시 돋보인다.

