블랙핑크 로제, 태양 이어 방예담 '왜요' 커버송 지원사격.."노래 너무 좋아"

[OSEN=지민경 기자] 빅뱅 태양에 이어 블랙핑크 로제도 YG 신인 트레저 방예담의 첫 솔로곡 '왜요 (WAYO)' 커버송에 참여했다. 색다른 어쿠스틱한 느낌으로 재해석한 로제는 태양과는 또 다른 매력을 선사하며 베일에 싸인 '왜요' 원곡에 대한 기대감을 한껏 치솟게 했다.

블랙핑크 로제는 지난 29일 자신의 인스타그램을 통해 "노래 너무 좋아요! 예담이 많이 응원해 주세요!"라는 메시지와 함께 작업실에서 촬영된 영상을 공개했다. 약 44초 분량의 영상 속에는 자연스러운 분위기 속에서 어쿠스틱 기타 연주에 맞춰 방예담의 신곡 '왜요 (WAYO)'를 부르는 로제의 모습이 담겨있다. 감미로우면서도 애절한 로제의 섬세한 보이스에 어쿠스틱 선율이 더해져 듣는 이들의 가슴 깊이 파고들며 더욱 진한 감동을 선사했다.

특히 이번 영상을 통해 '왜요 (WAYO)' 벌스(verse) 일부가 최초로 공개되며 원곡에 대한 궁금증을 고조시켰다. '다 잃은 것처럼 느껴져 / 이런 나에게, 도대체 / 왜요 왜요 왜요 / 너 없인 왜 나는 안되나요 / 도대체 왜요 왜요 왜요 / just tell me 너 아님 안되나요 / 왜 우린 안되나요' 라는 누구나 한 번쯤 겪었을 법한 감정을 담아낸 노랫말을 로제 특유의 음색으로 풀어내며 애절함의 깊이를 더했다.

최근 로제는 인스타그램을 통해 깜짝 라이브 공연을 선보여 전 세계 팬들의 폭발적인 환호를 받은 바 있다. 특히 이날 깜짝 공개된 영상에는 아직 발표되지도 않은 트레저의 방예담 첫 솔로곡 '왜요 (WAYO)' 커버가 담기며 'YG 패밀리'로서의 훈훈한 감동을 자아낸 동시에 글로벌 팬들에게 '즐거운 서프라이즈'를 선사했다.

태양에 이어 로제의 '왜요 (WAYO)' 커버 영상이 연일 공개되자 글로벌 팬들의 반응은 한층 뜨거웠다. 해당 영상은 공개 한 시간 만에 100만 뷰 가까이 기록했고, 글로벌 팬들은 "커버송을 들을수록 기대된다" "태양에 로제까지 YG패밀리 커버 릴레이 감동적이다" "천사의 목소리, 슬픈데 기분이 좋아지는 노래" 등 각자 모국어로 댓글을 쏟아냈다.

방예담 '왜요 (WAYO)'는 위너 강승윤과 악동뮤지션의 이찬혁이 작사·작곡에 참여했고, 빅뱅 태양에 이어 블랙핑크 로제까지 발매 전부터 YG 선배들의 적극적인 지원사격이 이어지며 훈훈함과 기대감을 동시에 끌어올리고 있다.

로제가 속한 블랙핑크는 오는 6월 신곡으로 컴백을 앞두고 있다. 이에 앞서 레이디 가가(Lady Gaga)와 협업한 곡 'Sour Candy'가 공개 당일 아이튠즈 전 세계 57개 지역 1위를 석권하고 각종 글로벌 SNS에서 1위에 이름을 올리는 등 글로벌 톱 걸그룹으로서의 변함없는 파급력을 입증했다.

트레저는 최현석 지훈 요시 준규 마시호 윤재혁 아사히 도영 방예담 하루토 박정우 소정환으로 구성된 12인조 보이그룹으로 오는 7월부터 완전체 데뷔를 앞두고 있다. 올 연말까지 3~4차례에 걸쳐 신곡을 발표할 계획이며, 이에 앞선 6월 5일 오후 6시 방예담의 솔로곡 '왜요 (WAYO)'의 음원과 뮤직비디오를 공개하고 본격적인 데뷔 예열에 나선다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트