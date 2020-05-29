[인사] 행정안전부 외

입력 2020.05.30 03:00
▲행정안전부〈승진〉◇국장급▷국가민방위재난안전교육원장 장한▷국가기록원 기록정책부장 안경원◇부이사관▷장관비서실장 김성기▷안전소통담당관 박종현▷기획재정담당관 김한수▷조직기획과장 서정아▷경제조직과장 심영재▷자치행정과장 채수경▷지역균형발전과장 조성환▷재정정책과장 이방무▷안전사업조정과장 이명수▷재난자원관리과장 허정희▷비상대비자원과장 양의모▷정부청사관리본부 청사기획과장 정효직▷행정안전부 이희열
▲산업통상자원부◇부이사관 승진▷조선해양플랜트과장 이상준▷신재생에너지정책과장 오승철▷통상정책총괄과장 최진혁
▲국토교통부◇과장급 전보▷복합도시정책과장 박건수▷공공주택총괄과장 강태석▷도시교통과장 오송천▷동서남해안및내륙권발전기획단 기획관 이병훈▷공공주택본부 공공택지관리과장 김은정▷국가건축정책위원회 건축혁신지원팀장 김경은▷국토지리정보원 기획정책과장 성은하
▲공정거래위원회◇국장급 승진▷유통정책관 유성욱
▲관세청◇서기관 승진▷운영지원과 김창영▷인사관리담당관실 김원희▷자유무역협정집행기획담당관실 김미정▷통관기획과 조한진▷수출입물류과 이나애▷법인심사과 노지선▷관세국경감시과 박천정▷정보기획과 김경호〈인천세관〉▷인천항통관지원1과 김용익▷공항통관지원과 양을수〈서울세관〉▷외환조사과 전성배〈부산세관〉▷조사총괄과 김성복
▲특허청◇일반직 고위공무원 승진▷특허심판원 심판장 이춘무◇부이사관 전보▷특허심판원 심판관 정경덕
▲행정중심복합도시건설청◇과장급 전보〈기반시설국〉▷사업관리총괄과장 김상기▷교통계획과 박대순
▲인천시소방본부◇소방령(직무대리)▷소방행정과장 송태철▷119재난대책과장 금창윤◇소방정▷소방감사담당관 정종윤▷119종합상황실장 윤인수▷119특수구조단장 강성응〈소방서장〉▷중부 김성기▷남동 정기수▷서부 추현만▷공단 김준태▷계양 강한석▷송도 서상철
▲여수광양항만공사〈전보〉◇부서장▷기획조정실장 정기철▷경영지원부장 윤승재▷혁신성장부장 서휘원▷물류단지부장 이장목▷항만건설부장 이병홍▷여수사업소장 김한춘◇팀장▷전략기획 박상우▷인사노무 손정국
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷비서실장 반정식
▲한국방송광고진흥공사◇팀장급〈승진〉▷공익사업국 광고교육팀장 한상욱▷영업1국 미디어솔루션팀장 채국병〈전보〉▷신성장사업국 IT팀장 이형수▷광고산업진흥국 미디어다양성팀장 오세규▷중소기업지원국 중소기업정책팀장 함현호
▲한국수력원자력▷발전본부장 겸 기술부사장(상임이사 임명) 최남우▷기술혁신본부장 김윤호▷안전처장 이중기▷발전처장 이상민
▲대구대▷교학부총장 및 지하철유치위원회 위원장 이원돈▷대학원장 정병룡▷학생처장 최종필▷기획처장 도용태▷사무처장 이대식▷국제처장 이동춘▷경영지원실장 박길환▷커뮤니케이션전략실장 유상원▷중앙박물관장 및 대학기록관장 구남진▷비호생활관장 김영한▷평생교육원장 최봉암▷교육혁신원장 박철재▷체육부장 이종삼▷교수학습개발센터 소장 정훈▷창업지원단 부단장 김용규▷창업지원센터 소장 정재휘▷창업도약지원센터 소장 이미령▷LINC+사업단 사업관리실장 조유석
▲상명대▷천안캠퍼스 총무처장 정용균
▲서울대◇법학전문대학원▷교무부원장 천경훈▷학생부원장 이동진
▲안동대▷교무처장 박경봉▷학생처장 겸 대학일자리센터장 겸 인권센터장 겸 사회봉사지원센터장 송준협▷기획처장 김현기▷입학본부장 박기석▷기초융합교육원장 겸 교양교육부장 겸 교수·학습개발센터장 겸 교육성과관리센터장 겸 미래교육본부장 최웅환▷취업창업진로본부장 겸 고시원장 겸 대학일자리센터 부센터장 전성건▷전략평가본부장 신기홍▷대외협력본부장 김병규▷도서관장 겸 정보통신원장 김성득▷박물관장 겸 역동서원원감 김종복▷생활관장 김희선▷공동실험실습관장 김영훈▷평생교육원장 겸 안동영어마을원장 이장창▷사범대학부속교직부장 권대훈
▲KBS미디어◇부장▷혁신성장 김준석▷미디어제작 박승규▷제작지원 황영환▷문화교육 김성임▷디지털사업 강정훈
▲산업통상자원부◇부이사관 승진▷조선해양플랜트과장 이상준▷신재생에너지정책과장 오승철▷통상정책총괄과장 최진혁
▲국토교통부◇과장급 전보▷복합도시정책과장 박건수▷공공주택총괄과장 강태석▷도시교통과장 오송천▷동서남해안및내륙권발전기획단 기획관 이병훈▷공공주택본부 공공택지관리과장 김은정▷국가건축정책위원회 건축혁신지원팀장 김경은▷국토지리정보원 기획정책과장 성은하
▲공정거래위원회◇국장급 승진▷유통정책관 유성욱
▲관세청◇서기관 승진▷운영지원과 김창영▷인사관리담당관실 김원희▷자유무역협정집행기획담당관실 김미정▷통관기획과 조한진▷수출입물류과 이나애▷법인심사과 노지선▷관세국경감시과 박천정▷정보기획과 김경호〈인천세관〉▷인천항통관지원1과 김용익▷공항통관지원과 양을수〈서울세관〉▷외환조사과 전성배〈부산세관〉▷조사총괄과 김성복
▲특허청◇일반직 고위공무원 승진▷특허심판원 심판장 이춘무◇부이사관 전보▷특허심판원 심판관 정경덕
▲행정중심복합도시건설청◇과장급 전보〈기반시설국〉▷사업관리총괄과장 김상기▷교통계획과 박대순
▲인천시소방본부◇소방령(직무대리)▷소방행정과장 송태철▷119재난대책과장 금창윤◇소방정▷소방감사담당관 정종윤▷119종합상황실장 윤인수▷119특수구조단장 강성응〈소방서장〉▷중부 김성기▷남동 정기수▷서부 추현만▷공단 김준태▷계양 강한석▷송도 서상철
▲여수광양항만공사〈전보〉◇부서장▷기획조정실장 정기철▷경영지원부장 윤승재▷혁신성장부장 서휘원▷물류단지부장 이장목▷항만건설부장 이병홍▷여수사업소장 김한춘◇팀장▷전략기획 박상우▷인사노무 손정국
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷비서실장 반정식
▲한국방송광고진흥공사◇팀장급〈승진〉▷공익사업국 광고교육팀장 한상욱▷영업1국 미디어솔루션팀장 채국병〈전보〉▷신성장사업국 IT팀장 이형수▷광고산업진흥국 미디어다양성팀장 오세규▷중소기업지원국 중소기업정책팀장 함현호
▲한국수력원자력▷발전본부장 겸 기술부사장(상임이사 임명) 최남우▷기술혁신본부장 김윤호▷안전처장 이중기▷발전처장 이상민
▲대구대▷교학부총장 및 지하철유치위원회 위원장 이원돈▷대학원장 정병룡▷학생처장 최종필▷기획처장 도용태▷사무처장 이대식▷국제처장 이동춘▷경영지원실장 박길환▷커뮤니케이션전략실장 유상원▷중앙박물관장 및 대학기록관장 구남진▷비호생활관장 김영한▷평생교육원장 최봉암▷교육혁신원장 박철재▷체육부장 이종삼▷교수학습개발센터 소장 정훈▷창업지원단 부단장 김용규▷창업지원센터 소장 정재휘▷창업도약지원센터 소장 이미령▷LINC+사업단 사업관리실장 조유석
▲상명대▷천안캠퍼스 총무처장 정용균
▲서울대◇법학전문대학원▷교무부원장 천경훈▷학생부원장 이동진
▲안동대▷교무처장 박경봉▷학생처장 겸 대학일자리센터장 겸 인권센터장 겸 사회봉사지원센터장 송준협▷기획처장 김현기▷입학본부장 박기석▷기초융합교육원장 겸 교양교육부장 겸 교수·학습개발센터장 겸 교육성과관리센터장 겸 미래교육본부장 최웅환▷취업창업진로본부장 겸 고시원장 겸 대학일자리센터 부센터장 전성건▷전략평가본부장 신기홍▷대외협력본부장 김병규▷도서관장 겸 정보통신원장 김성득▷박물관장 겸 역동서원원감 김종복▷생활관장 김희선▷공동실험실습관장 김영훈▷평생교육원장 겸 안동영어마을원장 이장창▷사범대학부속교직부장 권대훈
▲KBS미디어◇부장▷혁신성장 김준석▷미디어제작 박승규▷제작지원 황영환▷문화교육 김성임▷디지털사업 강정훈