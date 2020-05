방탄소년단 정국 솔로곡 '유포리아', 유튜브 6천만 조회수 돌파…폭풍 영향력

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 방탄소년단 멤버 정국의 솔로곡 '유포리아(Euphoria)'가 6천만 스트리밍을 돌파했다.

27일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 'Big Hit Labels' 에 "BTS (방탄소년단) 'Euphoria : Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder'" 제목으로 게재된 유포리아 영상이 조회수 6천만을 넘어섰다.

이 영상은 러브 유어셀프 시리즈의 기(起)편으로, 2018년 4월 앨범이 아닌 테마 영상물로 공개됐다.

영화 같은 영상과 아름답고 청량한 멜로디, 사랑에 빠진 순수한 감정을 맑고 청아하게 불러낸 정국의 보컬이 환상적인 조화를 이루며 꾸준한 인기를 누렸다.

특히 시원하게 발사되는 고음 부분과 중독성 강한 후렴구가 리스너들의 귀를 사로잡는다.

유포리아는 영상물로 선 공개 후 5개월 늦은 음원 발매와 어떠한 프로모션 없이도 빌보드 '버블링 언더 핫100' 5위, K-팝 남자 솔로곡 중 역대 최장 기간으로 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 23주 차트인, 영국 UK 오피셜 싱글즈 주간차트 84위, 일본 최대 스트리밍 포털 '레코초쿠'에 디지털 싱글 47위, 라인뮤직 2위, 애플뮤직 재팬 4위를 비롯, 중국 애플뮤직 차이나 1위, 대만·페루·사우디 아라비아 1위 등 아이튠즈 93개 이상 국가 차트에 진입하는 대기록을 세웠다.

현재 오후 10시경, 정국의 유포리아 영상은 조회수 6005만 5351회를 기록했다.

